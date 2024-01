Němci dodali na Ukrajinu šrot, říká generál Šedivý. Připustil jiný konec války, než si Západ přeje

Ukrajina pokračuje v tlaku na další financování od svých západních spojenců a varuje, že její válečné úsilí proti Rusku je ohroženo. Jenomže například americká pomoc se zcela zastavila, jak před pár dny prohlásil mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby.

Dejte nám ruské miliardy

Britský premiér Rishi Sunak sice oznámil plán poskytnout Ukrajině během letošního a příštího roku zbrojní pomoc v celkové hodnotě 2,5 miliardy liber, což je v přepočtu asi 71,5 miliardy korun, to ale zřejmě stačit nebude.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podle BBC požádal, aby Ukrajina dostala části ruských peněz zabavených světovými bankami. „Pokud tam leží 300 miliard dolarů, tak proč je nevyužít,“ má jasno hlava státu. Nejspíš to ale nebude možné, bankéři se obávají podkopání globální finanční stability i toho, že by se pak další země obávaly umístit svá aktiva na Západ.

Putin vidí nejednotnost Západu

Problém je také v tom, že když už pomoc na Ukrajinu putuje, často je nekvalitní a v boji téměř nepoužitelná. „Německo do země poslalo šrot v podobě tanků Leopard A1, které Ukrajina odmítla. Nepovedlo se poskytnout jim křídlaté rakety Taurus atd. Jednotnost Západu má trhliny, což Putin moc dobře ví,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Podle odborníka je také evidentní, že ruského diktátora posiluje nejen dění v USA, kde není vůbec jasné, jaký bude další postup vůči Ukrajině, ale i v Maďarsku či na Slovensku, kde se nová Ficova vláda přiklání na východ. „Ničemu nepomohl ani zbytečně vyostřený spor mezi Ukrajinou a Polskem. To vše v Kremlu pečlivě sledují a dělá jim to radost.“

Naopak se zdá, že si Putin nemůže stěžovat na to, že by ho opouštěli spojenci Ruské federace. „Skloňují se země jako Čína, Írán, Severní Korea, Indie a mnoho dalších zemí. Samozřejmě ne všichni Rusko podporují otevřeně, to ale na věci nic nemění.“

Válka jen tak neskončí

Kreml má také k dispozici prakticky neomezený lidský potenciál, Ukrajina v tomto ohledu nemůže konkurovat. Navíc jde o „položku“, kde Západ příliš nepomůže, ani kdyby chtěl. „Nepovedlo se zformovat cizineckou legii a je zřejmé, že dobrovolníci se na Ukrajinu příliš nehrnou. Rusové naopak tvrdí, že vojáků mají dost,“ uvažuje Šedivý.

Válka na Ukrajině tak může dopadnout jinak, než si Západ ještě nedávno maloval, alespoň pokud jde o oficiální prohlášení. „Strany ještě nevyčerpaly svůj potenciál, to je první věc. Z toho důvodu nelze mluvit o tom, že by válka v dohledné době skončila. Musíme být ale připraveni na to, že nebude v silách Ukrajinců okupanty vytlačit pryč ze země.“

