Protivzdušný systém Patriot: Chrání ukrajinské nebe proti ruským útokům, hrozí však akutní nedostatek raket

První systém Patriot z USA znamenal významné navýšení protivzdušných kapacit válkou zkoušené Ukrajiny. Druhý, dodaný z Německa její obranu dále vyztužil. Pro obránce bylo důležité zejména to, že Rusko nezískalo na nebi vzdušnou nadvládu, a to nejen díky pomoci USA, ale i dalších států, které Ukrajině dodaly také další potřebné protivzdušné systémy. Pro Ukrajinu je podobný systém vlastně nezbytný, přihlédneme-li k zesíleným ruským útokům zejména v zimních měsících, které postihují kritickou infrastrukturu a další citlivé cíle. Pro ilustraci: Patriot zlikvidoval během května a června všech 34 balistických raket mířících na hlavní město Kyjev. Údajně také měl Patriot sestřelit ruskou hypersonickou raketu Kinžal. Ve válce na Ukrajině tak má nezastupitelné místo.

Budou mít Patrioty čím střílet?

Nicméně z Washingtonu přišla před několika dny znepokojivá zpráva. Vrcholní představitelé Bílého domu a Pentagonu varovali, že může již brzy nastat doba, kdy USA nebudou moci pravidelně zásobovat Kyjev raketami do systému Patriot kvůli jejich vysoké ceně. Cena jedné střely je totiž skutečně drahá, pohybuje se mezi 2 a 4 miliony dolary.

Současně je v této souvislosti důležité dodat, že Patriot je náročný na obsluhu a údržbu. K jeho obsluze je potřeba kolem 70 vojáků čili provoz systému je velmi nákladný a zároveň nesrovnatelný s ostatními protivzdušnými komplexy, které má momentálně Kyjev k dispozici. Odhlédneme-li od drahých raket do Patriotů, Ukrajině hrozí výrazné omezení nejen jich, ale i dalšího vojenského materiálu kvůli situaci, která panuje v americkém Kongresu.

Mrazivá slova z Bílého domu

Republikáni totiž ve volbách minulý rok získali ve Sněmovně reprezentantů těsnou většinu, vojenská pomoc Ukrajině se může zablokovat a vynucovat si na prezidentovi Joeovi Bidenovi různé ústupky, jako například zesílení protiimigračního boje a mnohé další. Hrozivě tak působila slova mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho, že se pomoc Ukrajině zcela zastavila. Do Kyjeva putovala v závěru minulého roku zatím poslední vojenská pomoc ve výši 250 milionů dolarů, což je ve srovnání s ostatními „balíčky“ nízký objem.

Ukrajina tak v podstatě doplácí na politické půtky mezi demokraty a republikány v Kongresu, který může být dlouhodobě paralyzován. A může být ještě hůř, pokud usedne v Bílém domě znovu Donald Trump, jehož názor na válku na Ukrajině je již notoricky známý. Pokud by Patrioty neměly k dispozici rakety, znamenalo by to jediné – nedařilo by se účinně neutralizovat ruské útoky proti civilním cílům a ztráty obyvatelstva by se vyšplhaly k vysokým číslům, protože ostatní protivzdušné systémy by nedokázaly vykompenzovat účinnost Patriotů.

Systém Patriot začala vyvíjet americká společnost Raytheon počátkem 60. let a od roku 1984 je ve výzbroji armády Spojených států. Patriot ničí nepřátelské balistické rakety, střely s plochou dráhou letu a také letouny. Dostřel systému činí 160 km. V boji byl systém poprvé nasazen ve verzi MIM-104C PAC-2 v roce 1990 během války v Zálivu a dále v Izraeli a v Saúdské Arábii, kde měl 40%, respektive 70% úspěšnost při ničení iráckých raket typu Scud a jejich variací, raket Al-Hussein. Washington dodal systémy mimo jiné také do Japonska, Nizozemska, Řecka, Izraele a Švédska. Následkem války na Ukrajině přesunuly USA dvě baterie systému do Polska k obranným účelům.

Zdroj: Army Recognition, Defence Blog, The New York Times

KAM DÁL: Rusko se nehroutí, informace jsou často zkreslené, říká generál Šedivý. Západ hraje Putinovi do karet.