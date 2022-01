Herečka se zlatým srdcem Zdeňka Baldová: Její adoptivní dcera spáchala sebevraždu, aby s ní mohla být dál i po smrti

O uměleckém (a nejen uměleckém) nadání Zdeňky Baldové mohl již od jejího dětství pochybovat jen málokdo. Už ve škole psala básně, ale věnovala se také hudbě a samozřejmé byly i vynikající výsledky v učení. Co víc by si mohli rodiče přát? A tak, i když bylo jasné, že má nakročeno k uměleckému životu, dala spolu s rodinou nejprve přednost maturitě na průmyslové škole. Už tou dobou ale byla členkou ochotnického souboru a záhy po ukončení střední školy tak mohla být přijata do dnešního Divadla na Vinohradech, tedy již v té době, v roce 1907, na jednu z nejprestižnějších pražských scén. A rozhodně se tam neztratila.

Komediální herečka Baldová

Divadlo na Vinohradech přineslo Zdeňce Baldové první velké úspěchy, i když zatím ještě neodhalilo naplno hereččino kouzlo v komických rolích, a také jí přineslo velkou životní lásku a pozdějšího manžela Karla Hugo Hillara. Když se po osmi letech působení na Vinohradech “stěhovala” do Národního divadla, její pověst vynikající herečky šla samozřejmě s ní a provázela ji až do konce života, což bylo jistě velmi dobře jak pro ni samotnou, tak hlavně pro diváky.

Změna repertoáru po smrti manžela

Po smrti manžela, jehož život skončil v pouhých 49 letech a jenž ji většinou obsazoval do charakterních rolí, se naplno rozvinul její komediální talent. Ztvárnění takových rolí totiž navíc podtrhovala jedna její neřest, a to byla horší paměť. Nejednou se tak stalo, že jí vypadla část textu a bylo potřeba improvizovat. I to ale zvládala s přehledem a představení tak dostalo zase trochu jinou atmosféru. U rolí, které jí režiséři svěřovali, se to zkrátka sneslo.

Věk nebyl překážkou

Po svém vstupu do filmového světa, tedy po roce 1921, se její sláva nesla ještě mnohem dál, než jí mohla nabídnout pražská jeviště, byť ta nejskvělejší. A tak si jistě vzpomeneme na tetičku z pamětnického filmu Eva tropí hlouposti nebo na výjimečně nepříjemnou postavu majitelky domu ve filmu Morálka paní Dulské. Mimochodem v době, kdy ztvárnila roli staré tetičky v prvně jmenovaném filmu, bylo Zdeňce Baldové pouhých 54 let…

Dobrá, chápavá a milá žena

Stejně jako na jevišti i před kamerou většinou vystupovala v roli milých a chápajících žen, které dokázaly diváka pobavit i pohladit po duši, byla Zdeňka Baldová stejná i v životě. S manželem Karlem Hugo Hillarem žili spokojený život, přátelé na ni i dlouhá léta po její smrti vzpomínali jen v dobrém a s nostalgicky zastřeným hlasem. I přes to všechno ale osud této ženě nedal všechno, co by si mohla přát a jistě by si také zaloužila. Nedopřál jí vlastní děti, ale manželství přečkalo i tenhle problém, a tak si herečka k sobě vzala osiřelou dívku, o kterou se starala jako o vlastní. A ona si své nové rodiče zamilovala a Zdeňce Baldové pomáhala, jak jen to bylo možné. Její vztah k herečce byl dokonce tak silný, že ji nikdy neopustila, a to ani v době, kdy už byla její adoptivní maminka nemocná a její stav vyžadoval neustálou péči.

Tragédie na konci hereččina života

Schovanka se své nové matce za její lásku a péči odvděčila oporou až do posledního dne jejího života - vlastně jejich života. Jakmile se totiž mladá žena dozvěděla, že se zdravotní stav Zdeňky Baldové zhoršil natolik, že jí zbývá již jen několik málo posledních chvil života, rozhodla se pro většinu z nás k nepochopitelnému kroku. V bytě svých dobrodinců spáchala sebevraždu - prý aby své umírající náhradní matce mohla stejně jako na světě být nápomocná i “na druhé straně”. Co víc může být důkazem o dobrotě srdce Zdeňky Baldové?

Zdroj: wikipedie, csfd

KAM DÁL: Herci z kultovního seriálu MASH: Co dnes dělají a kdo z nich už není mezi námi? Mají bílé vlasy, ale kouzlo neztratili.