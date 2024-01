Letoun Kingcobra: Američany nevyužitý, Sověty milovaný. Na východní frontě přišly pozoruhodné úspěchy

Letoun P-63 Kingcobra měl ve druhé světové válce zajímavý osud. Americké letectvo si jej sice objednalo, ale nikdy neposlalo na ostrou misi. Místo toho putoval do Evropy, kde se mu mělo dostat větší slávy, i když byl považován za méně výkonný než jiný jednomístný stíhací letoun, později známý P-51 Mustang. Ale popořádku.

Práce na letounu Kingcobra byly zahájeny na začátku roku 1941 ve společnosti Bell Aircraft. Koncepčně vycházel nově vyvíjený stroj z typu P-39 Airacobra, stíhacího letounu, jehož reputace však nebyla v americkém letectvu nijak valná. Od Kingcobry se tak čekalo mnohem více. První let dolnoplošníku proběhl v prosinci 1942 a ještě v témže měsíci letectvo objednalo sériovou výrobu letounu. Letectvo novému stroji věřilo přesto, že prototyp XP-63 nebyl ještě zalétán. Nakonec letoun dostal označení P-63.

Američany oželený, Sověty oblíbený

Bell P-63A byl vyzbrojen automatickým kanónem M4 ráže 37 mm střílejícím dutou osou vrtule a čtyřmi kulomety ráže 12,7 mm. Letoun mohl nést až tři pumy s hmotností do 227 kg. Oproti prvotním plánům neokusila Kingcobra v amerických službách chuť reálného boje. To se mělo brzy změnit v souvislosti s přijetím zákona o půjčce a pronájmu z roku 1941, a jak se posléze ukázalo, měl pro další průběh klíčový význam. Zákon umožňoval dodávání vojenského materiálu americkým spojencům a zejména Sovětům doslova vytrhl pověstný trn z paty v jejich existenčním boji proti nacistickým vetřelcům.

Sovětský svaz tak od USA dostal: více než 400 000 džípů a nákladních automobilů, asi 13 000 obrněných vozidel (cca 7 000 tanků, 1 386 typu M3 Lee a 4 102 typu M4 Sherman), cca 11 400 letadel, 35 000 motocyklů, 131 633 automatických zbraní, 12 997 pistolí, 350 000 tun výbušnin, 90 nákladních lodí, 15 417 000 párů vojenských bot, 622 100 tun kolejnic (56,5 % z produkce SSSR), 2 000 lokomotiv ad. Stalin tak mohl být více než spokojen.

Mezi dodávkami vojenského materiálu se ocitly rovněž letouny Kingcobra, jichž měli Sověti k dispozici nakonec přes 2 tisíce. Skoro 5 tisíc letounů P-39 Airacobra pak rovněž putovalo na sovětskou půdu. Sovětští piloti si je rychle oblíbili. U Kingcobry chválili zejména prostornou kabinu, výborné manévrovací schopnosti a vynikající výhled či výzbroj. Není divu, že se zrodila i nová sovětská letecká esa, hovoříme například o legendárním Alexandrovi Pokryškinovi, Nikolaji Gulajevovi či Vladimiru Lavrinenkovovi.

Ostatně dodávky amerických zbraní spojencům v průběhu dekád nejsou ničím novým. V novodobých podmínkách Washington podporuje Ukrajinu, která svádí boj s ruským agresorem již dva roky.

Kingcobry excelovaly na východní frontě

Letouny výrazně zasáhly do bojů na východní frontě, kde excelovaly především v nízkých výškách. Většina vzdušných bitev se odehrávala ve výšce nižší než 15 000 stop, takže Kingcobry mohly účinně útočit i na pozemní cíle. Americké letouny také tvořily nezbytný doprovod střemhlavým bombardérům (Petljakov Pe-2) a chránily pozemní jednotky před útoky německých strojů Ju 87. A nutno dodat, že nejen tam. Dokázaly se uplatnit také proti Japoncům v Mandžusku na samém konci války, kdy dvě Kingcobry sestřelily letoun Nakadžima Ki-43.

I po válce našly využití

Po válce podle některých zdrojů byly v záloze drženy až do konce 40. let. V NATO tyto „potenciálně nepřátelské“ stroje dokonce obdržely kódové jméno Fred. Nicméně cestu si Kingcobry našly rovněž do francouzského letectva. Do Francie bylo po válce odesláno 114 Kingcober, které zasáhly do bojů v Indočíně. Ještě na sklonku války dostala Velká Británie dva letouny Kingcobra, používané v centru Royal Aircraft Establishment k výzkumu laminárního proudění a mezní vrstvy na křídle. Oba dva stroje byly v roce 1948 sešrotovány.

Kingcobry se tak svými výkony ve druhé světové válce zapsaly zlatým písmem do sovětských srdcí. Vděčnost Sovětů za ně však brzy vystřídalo napětí studené války a z někdejších válečných spojenců se stali na dlouhé dekády nesmiřitelní rivalové.

