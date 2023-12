Rusko vyhrožuje novým světovým řádem. Putin má zálusk nejen na americkou Aljašku

/KOMENTÁŘ/ Válka na Ukrajině možná překreslí mapu světa. Venezuela řeší třaskavý spor s Guyanou o území Esequiba, které je bohaté na ropu. V pochybném referendu bylo odhlasováno, že se části Guyany připojí k Rusku a ruský poslanec Sergej Mironov na to konto prohlásil, že to předznamenává nový světový řád. Právě Moskva by ústy svých propagandistů měla požadovat v rámci revizionistických snah zpět území Aljašky od USA. A nejen to.