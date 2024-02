Houfnice M777 řádí na Ukrajině. Zbraně však mají vážnou slabinu

Houfnice patří ve válce s Ruskem k důležitým zbraňovým prostředkům. Ukrajina disponuje ve své výzbroji i taženou houfnicí M777, která odvádí obráncům před ruskou invazí velmi dobré služby. K hlavním výhodám kromě velmi nízké hmotnosti (3 745 kg, některé zdroje uvádějí hmotnost pouze 3 145 kg) patří zejména skutečnost, že může využít celou škálu moderní munice západního původu. Mezi ně patří například přesné a účinné dělostřelecké granáty M982 Excalibur s naváděním GPS a prodlouženým dostřelem a mnohé další. Prodloužený dostřel činí až 40 km a granát má díky svým vlastnostem ničivou sílu.

Houfnice v boji také rychle „jedná“. Počáteční rychlost palby činí 5 ran za minutu, standardní, soustavná potom 2 rány za minutu. Vzhledem k nízké hmotnosti, jak už bylo řečeno, je pohyblivá a dobře přepravitelná, a to i vzduchem na větší vzdálenosti.

Mobilní, lehká se slušnou palebnou silou

Britové na nové houfnici, která by splňovala parametry mobilního, lehkého prostředku se slušnou palebnou silou, začali pracovat v polovině devadesátých let. Za vývojem houfnice stála společnost BAE Systems Land Systems. Prvních pět prototypů M777 bylo dodáno v roce 2000. Do služby pak byla houfnice zařazena o pět let později.

Britského zbraňového prostředku si všimli také Američané, kteří ho nakoupili pro armádu i námořní pěchotu. Americká armáda do služby zařadila první britské houfnice v roce 2006.

Na rozbřesku války Ukrajiny s Ruskem dostal Kyjev od západních spojenců 100 kusů M777, které významně rozšiřují její kapacity v oblasti tažených houfnic. Celkem 90 kusů dodaly USA, 6 Kanada a 4 Austrálie. Část houfnic je ve verzi M777A2, která umožňuje odpalovat již zmíněné dělostřelecké granáty M982 Excalibur. V červnu 2022 bylo dodáno dalších 18 kusů. Dodávky pokračovaly dál, původně měla mít Ukrajina k dispozici okolo 150 těchto systémů.

M777 si odbyla svůj bojový křest ve válce v Afghánistánu v roce 2007 a následně o rok později ve válce v Iráku. V Afghánistánu pak houfnice útočily na vybrané cíle militantního hnutí Tálibán.

Velké ztráty jako stinná stránka

Stinnou stránkou účinnosti systémů M777 na Ukrajině jsou na druhé straně jejich poměrně velké ztráty, o nichž referují odborná média. Podle časopisu Forbes bylo ke květnu 2023 poškozeno nebo zničeno 52 houfnic M777, to znamená, že od dubna 2022 byla zničena zhruba třetina z nich. To samozřejmě klade zvýšené nároky Ukrajinců na jejich ochranu a včasné přesuny, aby se z nich nestaly statické a předvídatelné cíle, které mohou Rusové zaměřit, popřípadě zničit.

Kromě Ukrajiny, Afghánistánu a Iráku byly houfnice nasazeny i v jiných ozbrojených konfliktech, například v občanské válce v Sýrii, jemenské občanské válce a jiných. A „v kurzu“ zůstává tažená houfnice i v roce 2024, kdy společnost BAE Systems, která stojí za jejím vývojem, může obnovit její výrobu, protože zájemci o tento zajímavý dělostřelecký prostředek stále jsou, a to včetně Američanů. BAE Systems poskytnou v rámci kontraktu nové titanové struktury pro americké houfnice. První struktury mají být dodány americké straně v roce 2025.

