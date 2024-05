Po stopách psance Robina Hooda: Historik vysvětlil, jak to s ním doopravdy bylo

Příběh Robina Hooda je po staletí oblíbený u lidí všech generací. Psanec se objevil v knihách, básních, divadelních hrách, filmech, televizních pořadech a videohrách. A 700 let po první zmínce v anglické literatuře popularita Robina Hooda nijak neklesá. Podívejme se na původ příběhu, jak se vyvíjel v čase, a položme si zásadní otázku – byl to skutečný člověk? „Pojďme si rovnou upřímně říct – nebyl. Alespoň ne takový, jaký je nám vykreslován,“ uvedl pro Čtidoma.cz Dalibor Moravec. Kde se tedy vzal, jaká je jeho historická role?

Středověký původ Robina Hooda

Nejstarší psaná zmínka o Robinu Hoodovi je v básni Williama Langlanda ze 14. století Piers Plowman. „Robin Hood je zde zmíněn jen tak mezi řečí, ale předpoklad, že by ho čtenáři znali, naznačuje, že byl v té době již lidovým hrdinou. Někteří věří, že jméno Robin Hood bylo pro psance ve středověku běžné, a existují důkazy, které tuto teorii podporují. Již v 60. letech 13. století se jména ‚Robehod‘, ‚Robinhood‘ a ‚Robbehod‘ objevují na seznamech soudců od Berkshire po York,“ vysvětlil Dalibor Moravec.

Robin Hood ve světle reflektorů

Nejstarší dochovanou baladou, kde je Robin Hood hlavní postavou, je Robin Hood a mnich, napsaná v 50. letech 14. století. Příběh přináší několik prvků, které se později staly nedílnou součástí legendy. „Patří mezi ně prostředí Nottinghamu a Sherwoodského lesa, šerif z Nottinghamu, Malý John a další.“ A jako by se náhle otevřela stavidla a Robin Hood se stal senzací.

Balady a básně jako Host Robina Hooda, Robin Hood a Potter a Robin Hood a šerif z Nottinghamu představily Willa Scarleta a přívětivého Friara Tucka. Dozvěděli jsme se také více o tom, že Robin Hood upřednostňuje mazanost a triky před hrubou silou. „V těchto raných baladách však není žádná zmínka o tom, že by kradl bohatým a chudým dával. Ani není jasné, proč by měl být urozeného původu. Oboje se přitom stalo velmi důležité. V 15. století byli Robin Hood a jeho skupina stále drsnými lupiči, kteří se snažili naloupit co nejvíc a byli prezentováni jako obyčejní lidé, rozhodně ne jako šlechtici,“ uvažoval Dalibor Moravec.

Legenda se vyvíjí a máme tu šlechtice

Bylo to v tudorovských dobách, kdy byl Robin Hood povýšen do šlechtického stavu. V dílech Anthonyho Mundaye „The Downfall of Robert Earl of Huntingdon“ a „The Death of Robert Earl of Huntingdon“ z roku 1598 a 1601 máme první zmínku o tom, že Robin Hood byl urozeného původu. Už to tak zůstalo.

Následující díla také přišla s myšlenkou že Robin Hood byl věrným vojákem krále Richarda I., po jehož boku bojoval v křížových výpravách. To přidalo do příběhu Richardova bratra, prince Johna, a vytvořilo pro psance trojici padouchů, proti nimž bude bojovat – prince Johna, šerifa z Nottinghamu a sira Guye z Gisbourne, který byl představen v dětském příběhu pocházejícím z 50. let 17. století.

Robin Hood jako opravdový hit

V tu dobu se staly velmi populární tzv. broadside balady (levné výtisky, šlo o jednotlivé listy papíru s příběhem, písní nebo básní vytištěnými na obou stranách). Do tkaniny legendy byly vetkány nové události, jako například slavná bitva Robina Hooda s Malým Johnem. V 17. století byla na seznam přidána další postava – pěvec Alan-a-Dale.

V roce 1795 se Robin Hood konečně stal altruistickým psancem, kterého známe a milujeme – byla vydána kniha Josepha Ritsona Robin Hood: Sbírka všech starověkých básní, písní a balad, které se nyní vztahují k onomu slavnému psanci. Jeho květnatá vyprávění zasáhla veřejnost natolik, že od té doby okrádá bohaté, aby dával chudým.

V 19. století byl příběh poprvé speciálně upraven pro děti. Bylo publikováno několik verzí, nejpozoruhodnější jsou Veselá dobrodružství Robina Hooda Howarda Pylea z roku 1883. „Pyle se nezvykle vyhýbal myšlence, že by Robin Hood byl šlechtic, ale kromě toho je v legendě přítomno mnoho známých prvků. Pyle dokonce nechal Robina Hooda a jeho muže na konci svého románu omilostnit Richardem Lví Srdce, což je myšlenka, která se znovu objevila ve 20. století.“

Moderní Robin Hood

Ve 20. století film a televize vdechly nový život příběhu Robina Hooda. Od raných němých filmů, jako byl Robin Hood a jeho veselí muži z roku 1908, až po klasický swashbuckler z roku 1938 Dobrodružství Robina Hooda s Errolem Flynnem v hlavní roli. Od Douglase Fairbankse v tiché klasice Robin Hood z roku 1922 po Kevina Costnera ve filmu Robin Hood: Princ zlodějů z roku 1991. Od stárnoucího Robina, kterého hrál Sean Connery ve filmu Robin a Mariana z roku 1976, po prohnanou kreslenou lišku v Disneyho Robinu Hoodovi.

Přidejte k tomu plejádu nových knih, hraček, deskových a počítačových her a legendě o Robinu Hoodovi nehrozí, že by se v dohledné době zapsala do historie jako příběh, který už nikoho nezajímá. I když je hezké si představit, že v Sherwoodském lese se kdysi skrýval charismatický psanec, s největší pravděpodobností tomu tak nebylo. „Ano, mohl existovat zloduch tohoto jména, což je dokonce velmi pravděpodobné. Ale nejspíš nešlo o takového kabrňáka, jak je nám v různých variantách předkládán. Je někde na úrovni krále Artuše. Otázka je – vadí to někomu?“ dodal pro Čtidoma.cz Dalibor Moravec.

Zdroj: autorský článek

