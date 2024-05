Za vznik Bizonie přišla odplata. Západní Berlín zachránily i rozinkové bombardéry

Berlín, stejně jako celé Německo, byl po válce rozdělen do okupačních zón vítězných mocností. V roce 1948 spojily ty západní své zóny do jedné Bizonie. V červnu američtí a britští představitelé v Bizonii a Západním Berlíně zavedli novou měnu, německou marku, aniž by o tom informovali své sovětské protějšky. Sověti se rozhodli, že Berlín vyhladoví.