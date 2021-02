Rozvod jako miliardový obchod. Bláznivý Kanye West a Kim Kardashian prodávají svůj osobní život ve velkém

Jedno procento lidí na světě vlastní to co zbytek obyvatel planety. Neuvěřitelná nerovnost bohatství má své ukázkové příklady právě ve dvojici celebrit, jejichž osobní život je veřejným majetkem a zároveň velmi dobře fungujícím obchodním impériem. Celebrita, influencerka a modelka Kim Kardashian se rozvádí s rapperem a neúspěšným kandidátem na prezidenta Kanye West. Pár zvaný Kamie se hroutí. Jde v tomto případě pouze o peníze?

Vděčnost Westovi

Kanye West jí pomohl vyrůst do oblak a v momentě, kdy je v současnosti z vysmívané a pochybné hvězdy reality show miliardová magnátka z obálek nejprestižnějších časopisů, její průvodce světem showbyznysu může jít vlastní cestou.

Ono taky možná ani nebylo o co stát. Kanye West trpí bipolární poruchou, zničehonic kandiduje na prezidenta a oproti všem předpokladům podporoval i prezidenta Donalda Trumpa. Devět let soužití, čtyři děti a miliony a miliony dolarů. To je součet manželství, které končí.

Kardashian povolala do zbraně prestižní advokátku, která ji zastupovala u prvního rozvodu, stejně jako jiné celebrity v čele s Angelinou Jolie, Johnny Deppem atd. Psychicky nemocný Kanye West pravděpodobně s Kim podepsal předmanželskou smlouvu, ale boj bude pravděpodobně hlavně o děti. Zajímavým detailem na příběhu kolem rozvodu je datum nové série rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians. Bezesporu je start populární série naplánovaný na 18. března zcela náhodný.

