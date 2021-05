Více otců, více rukou. Olga Menzelová si užívá výhody vztahové svobody

To, že si manželka zesnulého filmaře Jiřího Menzela Olga nastavila svůj vztahový život poněkud svobodněji, už není žádným tajemstvím. A rozhodně snad nikoho ani nepřekvapí, když se půvabná podnikatelka ukáže jednou po boku režiséra Jaroslava Brabce, jenž je otcem nejstarší Aničky a podruhé s egyptologem Miroslavem Bártou, s nímž má syna Alberta. Když se sejdou oba otcové děti dohromady, může Olga využívat výhod svobodného vztahového života naplno.

Pat & Mat v akci

Jako třeba v momentě, kdy potřebovala na kolo přimontovat sedačku, aby mohla nejmladší dítě vozit za sebou. Výjev, kdy ve videu sedí egyptolog a režisér nad návodem a jednotlivými díly, nazvala Brabcova dcera Anna Pat & Mat. A podle výsledku a komentářů pod následující fotkou na instagramu, se Jardovi a Mirkovi podaný výkon moc nevyvedl. „Neee, prisel Mat a Pat na to, ze to maji spatne? Ze jo... ? Drzak musi byt niz, takto by to bylo opravdu o usta vsech zucastnenych...“ napsala jedna komentující a Olga její slova potvrdila: „strasne vysoko, ze jo?! Albis by tam byl, jak na vyhlidce... no jo, tak to kluci zvorali...“ Dámy tak reagovaly na obrázek, kdy chlapeček Albert sleduje montujícího tatínka a telefonujícího Jardu, jak bojují s připevněním sedačky na držák kola.

Olga Menzelová je zakadatelkou produkční společnosti Medialogue, před pár dny připravila na pražskou Kampu panelovou venkovní výstavu s názvem Energie & Civilizace. „Jsme zodpovědni za prostředí, v němž žijeme, protože ho svým myšlením spoluvytváříme. Změnou myšlení můžeme změnit sami sebe, ale i místo kde pobýváme a kde budou pobývat i naše děti,“ uvedla při zahájení projektu Menzelová.

KAM DÁL: Nové výživové trendy: Potraviny, které pomáhají spalovat kalorie.