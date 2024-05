Brzy uvidíme jedinečnou vesmírnou show. Kdy a odkud ji nejlépe pozorovat?

Jen pro pořádek, v astronomii, stejně jako v astrologii, konjunkce znamená zdánlivé přiblížení nebeských těles na obloze. A to se stane právě letos 3. června.

K čemu má vlastně 3. června dojít?

Z pohledu pozorovatele na Zemi se celkem šest planet srovná do jedné linie, což je jev velmi neobvyklý. Podle The Epoch Times půjde konkrétně o Jupiter, Merkur, Uran, Mars, Neptun a Saturn. Kdo by chtěl tuhle zajímavost pozorovat, musí si hodně přivstat, protože vesmírná podívaná by měla být vidět asi dvacet minut před východem slunce, který je pro tento den astronomy vypočítán na 4:56.

Začne to Jupiterem

Nejprve uvidíme (pokud uvidíme) Jupiter a za ním protnou oblohu jako pomyslné korálky na jemně zvlněné šňůrce další planety, a to pod úhlem 73 stupňů. Můžeme se těšit, můžeme i časně vstát, ale ani to bohužel nebude podle astronomů stačit na dokonalou podívanou. K ní totiž přece jen budeme potřebovat speciální podmínky a také dalekohled, a to nejen pouťový, ale skutečně kvalitní kousek. Podle britské astronomky Kate Pattel jsou totiž Uran, Merkur a Neptun poměrně málo výrazné. Zato Jupiter uvidíme i z okna, slibují odborníci.

Vyberte si opravdu tmavé místo

Obecně Česká astronomická společnost doporučuje vybrat si pro pozorování noční oblohy klidné a hlavně co nejtemnější místo s minimem světelného smogu. To, co tedy uvidíte na odlehlé horské samotě, určitě nemáte možnost vidět z pražského Petřína. Zcela ideální jsou tak zvané parky tmavé oblohy, které najdeme i v České republice, ale musíme se za nimi vydat do hor, pokud samozřejmě nemáme to štěstí, že žijeme poblíž. Jedním takovým je například tak zvaná Beskydská oblast tmavé oblohy a najdeme ji mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Jablunkovem.

Zajeďte si do Jizerek

Dalším místem, ideálním pro pozorování nejen nadcházející konjunkce šesti planet, ale i jakéhokoliv jiného astronomického jevu, je Jizerská oblast tmavé oblohy. Jde téměř o pětasedmdesát kilometrů čtverečních mezi osadou Jizerka a horou Smrk na našem území. Oblast pak pokračuje i na polskou stranu hranice, takže i Poláci mají jedinečnou příležitost pozorovat v klidu noční vesmír.

Manětínsko to jistí

Kdo by měl nejblíž na Plzeňsko nebo Karlovarsko, může zkusit Manětínskou oblast tmavé oblohy. Ta je mnohem širší než třeba zmiňovaný jizerský park a zahrnuje bezmála tři sta padesát čtverečních kilometrů právě kolem Manětína, podle nějž dostala svoje jméno. Dále sem ale patří i deset dalších menších obcí, které jsou umístěny v málo obydlené oblasti.

Procházka také potěší

Červnová konjunkce bude jistě pro odborníky velkým lákadlem, ale i ostatní zájemci o pozorování noční oblohy si určitě přijdou na své. A i kdyby náhodou bylo zataženo nebo jste se nedostali do míst ideálních k pozorování, taková časná ranní procházka vonící probouzející se přírodou může velmi příjemně nastartovat den.

