Hrozí Zemi nebezpečí? Nově objevená galaxie nedodržuje žádná vesmírná pravidla

Trpasličí galaxie, kterou její objevitelé nazvali Nube, je kromě jiného zajímavá tím, že z ní nevychází prakticky žádné viditelné světlo. Jak je to možné a co to znamená? Na tom se nemohou shodnout ani na slovo vzatí astronomové.

Neviditelná trpasličí galaxie

Objevit prakticky neviditelnou galaxii je samozřejmě možné jen díky moderním přístrojům a vybavení, které mají k dispozici jen na několika nejspecializovanějších pracovištích na světě. Přesto se tento objev podle prohlášení odborníků v časopise Astronomy and Astrophysics vymyká všemu, co je doposud o podobných vesmírných útvarech známo. Jednou ze záhad téhle trpasličí galaxie je obrovské rozptýlení jejích planet. To je jedním z důvodů, proč nevydává téměř žádné viditelné světlo. Vědci ale nechápou, „jak něco takového může vůbec držet pohromadě“.

Porušuje všechna pravidla

Galaxie jsou většinou tvořeny v jistém systému, kdy je v jejich centru koncentrace objektů větší a k okrajům se stávají jednoduše řečeno řidšími. To ale v tomto případě neplatí. Jak se zdá, hustota Nube se nemění a koncentrace hvězd je v celém jejím objemu stejná. Z toho plyne, že zatímco v ostatních galaxiích je v centru větší gravitace, která je v podstatě drží pohromadě, v tomto případě to neplatí. Může za to temná hmota? „Jednou z možností, o nichž by se dalo uvažovat, je, že neobvyklé vlastnosti Nube nám ukazují, že částice, které tvoří temnou hmotu, mají extrémně malou hmotnost,“ vysvětlil spoluautor studie Ignacio Trujillo z ústavu astrofyziky na Kanárských ostrovech.

Vesmírná novinka vědce láká

I když se vědci zatím u nově objevené trpasličí galaxie v mnoha ohledech neshodnou, v některých názorech jsou zajedno. Nube otvírá úplně nový pohled na možnosti a chování vesmíru, nabízí další způsoby jeho sledování a ukazuje cestu, kterou mohou astronomové v budoucnosti jít. Nyní chtějí podobným způsobem prozkoumat i další záznamy ve zcela oprávněné naději, že Nube není jedinou podobnou galaxií v té části vesmíru, kam lidmi vyrobené přístroje dohlédnou.

Boří známé principy

Nube podle Trujilla boří některé principy uznávané kvantové fyziky, ale na definitivní závěry je ještě příliš brzy. Nyní se kromě jiného vědci chtějí zaměřit na možné chování takové galaxie a možný dopad na fungování okolního vesmíru, jehož součástí je i naše planeta a koneckonců každý z nás.

