Měsíc se otáčí. Přesto z žádného místa na Zemi nevidíme jeho odvrácenou stranu

Ze Země to vypadá, jako by Měsíc vůbec nerotoval, ale otáčel se stejně jako Země kolem své osy. To ale není pravda. „Měsíc je slapově uzamčen k naší planetě. To znamená, že mu trvá stejně dlouho, než se otočí kolem své osy a než oběhne Zemi – zhruba jeden měsíc,“ vysvětlil Čtidoma.cz amatérský astrolog David Prášil.

Slapové uzamčení nastává díky gravitační přitažlivosti mezi dvěma nebeskými tělesy. Přitažlivost mezi Měsícem a Zemí oba objekty deformuje a mírně je natahuje k sobě do tvaru připomínajícího míč na americký fotbal. „Tělesa jsou v podstatě vyboulena směrem k sobě i od sebe. Někoho možná překvapí, že za vše může příliv a odliv, respektive slapové síly. Mnozí lidé si vůbec neuvědomují, jaké procesy se odehrávají.“

Každý rok je to na Měsíc dál

Hladiny oceánů se mohou měnit i o více než deset metrů. Zjednodušeně je možné říct, že po obvodu Země putuje jakási velká vlna, která „následuje“ pohyb Měsíce, ovšem s drobným zpožděním. A to je právě příliv a odliv, který jsme zvyklí vídat na pobřežích.

„Zpoždění dané odporovými silami a třením je důležité. V jeho důsledku vzniká kroutící moment, který způsobuje zrychlování pohybu Měsíce a jeho vzdalování od Země. Nyní tempem necelé čtyři centimetry za rok, takže chystáte-li se na Měsíc, spěchejte. Každým rokem se cíl vzdaluje a cesta prodražuje. Kvůli zachování energie a momentu hybnosti se současně musí zpomalovat rotace Země i Měsíce. Protože Měsíc je přece jen menší těleso, stačily jej slapové síly zpomalit natolik, že otáčí k Zemi stále tutéž stranu. Tak to už zůstane,“ odpovídal před časem Jan Veselý z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové s tím, že rotace Země se dlouhodobě zpomaluje.

V naší soustavě to není výjimka

Pohyb přílivové boule v reakci na pohyb Měsíce kolem naší planety vyžaduje čas a energii. Totéž se stane, když se kameny na Měsíci posunou v reakci na tah Země. Kameny nejsou elastické, a když se ohýbají, energie se spotřebuje.

Bez zajímavosti rozhodně není ani to, že vázanou rotaci nemají jen Měsíc a Země. „I jiné satelity se dokáží kolem své mateřské planety otáčet stejně rychle jako kolem vlastní osy. V naší Sluneční soustavě je to spíš pravidlo, než aby šlo o nějakou výjimku. Třeba všechny měsíce Uranu, Jupiteru a Saturnu mají vázanou rotaci. Stejně jako třeba Charon, který můžete vidět kolem Pluta atd.,“ dodal pro Čtidoma.cz Prášil.

