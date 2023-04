Co s vařenými vajíčky po Velikonocích? Utopte je

Velikonoce jsou svátkem jara a nejvýznamnější církevní událostí roku. A patří k nim samozřejmě pomlázka a barevná vajíčka. Pak ale přichází problém, co s tolika uvařenými vejci udělat, abychom je nemuseli po několika dnech vyhazovat. Možností je hned několik, jen musíme vědět, jak na to.

Pozor na trvanlivost

Za prvé je třeba si uvědomit, že vajíčko není konzerva, kterou necháme půl roku ve spíži a stále bude použitelná. U vařených vajec je třeba dobře hlídat „datum spotřeby“, abychom předešli těžkým zažívacím problémům. Podle odborníků bychom neměli vejce nechávat při pokojové teplotě více než tři dny. V lednici vydrží vejce klidně i dva týdny. To znamená, že vajíčka, která si koledníci přinesli z pondělního hodování, je nejlepší ihned uložit do lednice a na stole nechat jen ta, s nimiž se nepočítá ke konzumaci, ale na ozdobu. Nikdy totiž nevíme, kdy přesně byla vejce uvařena.

Postarejte se o ně netradičně

Velikonoční pondělí je za námi a teď přichází na řadu téměř nerudovská otázka: Co s nimi? Možná už také nemáte chuť na tradiční vajíčkovou pomazánku nebo vaječnou tlačenku. Jsou ale i jiné, méně tradiční recepty, které nám pomohou koledu zpracovat do posledního kusu a nebudeme zbytečně vyhazovat ani jediné barevné vajíčko. Co tedy s nimi? Můžeme si letos připravit třeba vaječné utopence.

Není to žádná věda

Na vaječné utopence budeme, podobně jako na ty klasické špekáčkové, potřebovat (samozřejmě kromě samotných vajec) vodu, ocet (polovinu objemu vody), celý pepř a nové koření, sůl, cukr, česnek, cibuli a papriku. Na šest vajec použijeme 1/4 litru vody, 1/8 litru octa, po lžičce cukru i soli, jednu cibuli a po několika kuličkách od každého druhu koření. Tekutiny s kořením svaříme a cibuli s česnekem si mezitím nakrájíme na plátky. Vajíčka (samozřejmě oloupaná) naskládáme do sklenic stejně, jako to děláme se špekáčky, a po zchladnutí nálevu je zalijeme, aby i nejvýše uložené vejce bylo pod hladinou.

Jedna výhoda za druhou

Takto připravené vaječné utopence oceníme hned několikrát. Jednak vydrží až tři týdny (za tu dobu je jistě stihneme spotřebovat), a kromě toho je potřeba několik dní počkat, než budou vejce dostatečně uleželá. To nám dá dost času vzpamatovat se z prvního velikonočního cholesterolového náporu.

Zdroj: bezpecnostpotravin, ceskatelevize, slepicar

KAM DÁL: Rozkopali podlahu a objevili pohádkový poklad. Rekonstrukce kuchyně se manželům vyplatila.