Einstein měl pravdu! Tohle je důkaz, který už nikdo nevyvrátí

Astronomové pozorovali, jak se hmota noří do černé díry rychlostí světla, což opět potvrzuje správnost klíčové předpovědi Einsteina. V roce 1915 vědec přišel s teorií, že jakmile se hmota dostatečně přiblíží k černé díře, obrovská síla gravitace časoprostorové trhliny by ji měla donutit opustit kruhovou dráhu a ponořit se přímo dovnitř.

Nyní pozorování provedená vesmírnými teleskopy NuSTAR a NICER NASA konečně potvrdila, že tato takzvaná „ponořující se oblast“ ve vesmíru existuje. Vědci svá zjištění zveřejnili v magazínu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

První pohled, který fascinuje

Za objevem stojí tým vedený výzkumníky z katedry fyziky v Oxfordu. Odborníci tvrdí, že nové poznatky by mohly odhalit některé záhady o černých dírách a povaze časoprostoru. „Toto je první pohled na to, jak plazma odloupnutá od vnějšího okraje hvězdy prochází volným pádem do středu černé díry, což je proces probíhající v systému vzdáleném asi 10 000 světelných let,“ uvedl hlavní autor zmíněné studie Andrew Mummery v prohlášení pro média.

Podle něj je velmi vzrušující, že máme výkonnou techniku, která může sledovat celou řadu černých děr ve vesmíru. „Vše můžeme využít ke studiu nejsilnějších známých gravitačních polí.“ Černé díry se rodí kolapsem obřích hvězd a rostou tím, že pohlcují plyn, prach, hvězdy a další černé díry. Vesmírná monstra mají tak silnou gravitační sílu, že jim nic (ani světlo) nemůže uniknout.

Pochopení gravitační síly

Aktivní černé díry jsou obklopeny akrečními disky – obrovskými oblaky materiálu, který se zahřívá. Nasměrováním dvou vesmírných dalekohledů na černou díru nazvanou MAXI J1820+070, která se nachází uvnitř binárního systému zhruba 10 000 světelných let od Země, vědci detekovali rentgenové záření vyzařované právě tímto spalujícím se materiálem. Díky analýze dat pak prokázali existenci „ponořující se oblasti“, což předpovídala Einsteinova predikce.

„Představte si to jako řeku, která se mění ve vodopád – až dosud jsme se dívali na řeku. Tohle je náš první pohled na vodopád,“ doplnil Mummery. Shromažďováním a studiem většího množství světla z této kosmické kaskády vědci získají bezprecedentní pohled na extrémní podmínky kolem černých děr.

Ponořující se oblasti leží těsně mimo horizonty událostí černých děr – body, odkud není návratu, kde gravitace zesílí tak, že ani světlo nemůže uniknout. „Věříme, že to představuje nový vývoj ve studiu černých děr. Jen tak můžeme plně porozumět gravitační síle,“ dodal Mummery.

Zdroje: livescience.com, physics.ox.ac.uk, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

