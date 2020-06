Jak prosté, milý Watsone. Slavný detektiv Sherlock Holmes v sobě skrýval několik skutečných postav

Kdo byl prvním a také nejznámějším soukromým detektivem na světě? Mnohým se jistě vybaví jméno Sherlocka Holmese. Ale moment - vždyť jde jen o literární postavu, nebo snad ne? Žil kdysi člověk, jehož by sir Arthur Conan Doyle využil jako předlohu?

Kdo by neznal alespoň jeden příběh, jeden zapeklitý kriminální případ, který bravurně vyřešil Sherlock Holmes? Když už nic jiného, tajemnou záhadu Psa baskervillského, jenž léta pronásledoval rod Mortimerů na blatech v Dartmooru, luštil spolu se slavným detektivem snad každý z nás. Mohl si autor postavu geniálního detektiva jednoduše vymyslet nebo jde o popis člověka skutečně existujícího? S tím si lámali hlavu příznivci detektivek dlouhá léta. Nyní je již jasné, že Sherlock Holmes vlastně žil i nežil…

Vzácných lidí je víc

Sir Arthur Conan Doyle vystudova medicínu a již jako student poznal právě zde mnoho zajímavých lidí. Byl mezi nimi také lékař Joseph Bell, vynikající odborník s neobyčejně vyvinutými deduktivními schopnostmi. Již v době, kdy Arthur Conan Doyle studoval na univerzitě v Edinburgu, měl možnost pozorovat tohoto neobyčejného lékaře při práci, dokonce se stal jeho spolupracovníkem (přeneseně bychom mohli říct “Watsonem”). A právě zde byl patrně základ postavy geniálního detektiva, který svými myšlenkovými postupy a schopností vnímat každý detail případu, přelstil každého vraha.

Do další části své postavy promítl autor jiného lékaře, sira Henryho Duncana Littlejohna, profesora soudního lékařství. Také on byl Conanovým vzorem, pokud bychom hovořili o inteligenci, intuici a schopnosti skládat detaily do jednoho logiku dávajícího celku. Sherlock Holmes tedy žil hned v několika osobách, které byly pozdějšímu spisovateli vzorem a inspirací. Mohli bychom tedy být zklamaní, ale není k tomu důvod. Vždyť žili vynikající lidé, kteří stejně jako Sherlock Holmes pomáhali rozplést složitá klubka zdánlivě neřešitelných případů…

Lidská stránka Sherlocka Holmese

Kromě detektivního talentu oplýval Sherlock Holmes i další neméně výjimečnou dovedností - jak všichni milovníci jeho příběhů dobře vědí, ve volném čase se věnoval virtuózní hře na housle. Kde získal tuto schopnost? I tato jeho část má základ v reálném člověku. Byl jím houslista Alfred Sherlock, po němž literární postava získala kromě hudebních vloh i křestní jméno. Příjmení pak tento geniální muž “zdědil” po právníku a lékaři Oliveru Holmesovi. Jak je vidět, osobností, které do Sherlocka Holmese vložili část svého vlastního já, je opravdu hodně a žádná z nich není opomenutelná. Není proto divu, že se detektiv tak osvědčil. Do běžnější lidské společnosti pak sir Artur Conan Doyle přivedl Sherlocka Holmese díky jeho lásce ke koníčku i práci, který s ním sdílelo mnoho dalších lidí - tedy včelaření.

Milý Watsone...

Jen těžko si lze Sherlocka Holmese představit bez svého věrného kolegy Watsona. I ten má reálný předobraz v doktoru stejného jména, lékaři a kolegovi autora světoznámých detektivek. Právě Watson je přitom často ten, který svým bystrým, avšak přece jen trochu pomalejším myšlením, přibližuje Holmesovu genialitu běžnému čtenáři. Jeho otázky, na které zná detektiv vždy jasnou odpověď, umožnily siru Doylovi zachovat dokonalost hlavní postavy a zároveň ji vysvětlit čtenáři. Chybět přitom nemohla jeho památná věta: Jak prosté, milý Watsone…” Je možné kontatovat, že bez Watsona by patrně Sherlock Holmes nebyl tím, kým pro většinu milovníků detektivek dnes je.

Trocha romantiky

V čem jsou detektivky sira Artura Conana Doyla tak kouzelné? Geniální detektiv vyřeší každou záhadu, navíc na historickém a romantiku navozujícím podkladu, který ale ve své době nebyl tak vzdálený realitě. Dnes tedy příběhy Sherlocka Holmese vidíme ještě v jiném světle, než před více než sto třiceti lety, kdy se nejslavnější detektiv světa se svými čtenáři teprve seznamoval… Od té doby ale vyřešil celkem 56 zapeklitých případů v detektivních povídkách a vystupoval i ve čtyřech románech. To vše mezi lety 1887 až 1927. Od té doby ale žije stále - v původní knižní podobě, na filmových plátnech i v televizních filmech či seriálech. Jeho podoba se mírně mění, přesto hlavní rysy zůstávají. Sherlock Holmes možná nežil, to ale neznamená, že není osobností se vším, co k takové celebritě patří. A bude tomu tak jistě i dále.

