Pylová alergie omezuje život až polovině lidí. Příznaky je ale možné zmírnit, lékařka poradí, jak na to

Nejsilnějším projevem alergické reakce je potom tak zvaný anafylaktický šok, který může vést až k ohrožení života. Přichází nečekaně v průběhu několika minut. Člověk, který se do tohoto stavu dostane, mívá velmi těžké příznaky, z nichž patrně nejmenším problémem je silné svědění, provázené ale otoky měkkých tkání, pocitem dušení, zčervenáním, výrazným snížením krevního tlaku a strachem postiženého o život. Takový stav vyžaduje vždy okamžitou pomoc a přivolání rychlé záchranné služby. I mírnější projevy alergie jsou ale více než nepříjemné...

Letos je to trochu jiné

Lidé, kteří se s alergií potýkají po celý svůj život, vědí, čemu se vyhnout, a co naopak pomáhá. Jenže většinou stejně není možné vyhnout se alergenům úplně. Pak přichází na řadu léčba, která ale musí být odborně vedená. V tomto roce byl ale výskyt alergií na některé druhy pylů nižší než v minulých letech. Proč?

Podle lékařů je snížení počtu návštěv na alergologiích v tomto roce způsobeno pandemií koronaviru, respektive opatřeními proti jejímu nekontrolovatelnému šíření. A tak zatímco v jiných letech lidé bez omezení chodí ven, těší se na první jarní výlety do přírody a jsou tak vystaveni působení alergenů, v tomto roce museli být povětšinou doma.

Podle slov doktorky Petanové ale pokračovala práce alergologů i letos tak jako v jiných letech, jen v částečně omezeném režimu, kdy některé konzultace byly vedeny telefonicky. „Teď už fungování ambulancí probíhá v normálním režimu, zveme pacienty na plánované kontroly tak, jak jsou zvyklí i v nekoronavirové době. Samozřejmě stále dodržujeme doporučená zvýšená hygienická a protiepidemická opatření,“ dodala. Ale život se vrací (lépe řečeno prakticky vrátil) k normálu a s tím i výskyt alergií. Co s nimi, aby nám neznepříjemňovaly život nad únosnou míru?

Které pyly nám vadí v červnu? černý bez

lípa

pajasan

všechny trávy kromě rákosu

heřmánek

jetel

jitrocel

kopřivovité

merlíkovité

pampeliška

šťovík

vojtěška

Důležitá je prevence

Pro každého alergika, který už o svém problému ví, je nutné mít doma preventivně potřebné léky. Antihistaminikum by ale měli mít doma i lidé, kteří se s alergií doposud nesetkali. Nikdy totiž nemůže vědět, kdy se dostane do styku s alergenem. „Alergici díky tomu mohou okamžitě snížit první příznaky pylové alergie, které někdy přicházejí naprosto nečekaně,“ konstatovala MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc., z Ústavu imunologie a alergologie VFN a 1. LF UK. Je samozřejmé, že pokud je někdo alergický jen na jednu sezonně kvetoucí rostlinu, v jiných částech roku může být relativně klidný, na druhou stranu ale nikde není napsáno, že se nerozvine také alergie další.

Pohybem proti alergii

Karanténa tedy alergikům i alergologům letos částečně pomohla, na druhou stranu ale omezila pohyb venku, který paradoxně lékaři těmto lidem doporučují. „Naší populaci nyní hrozí rizika spojená s omezením fyzické aktivity. Pohyb doporučujeme všem pacientům s alergiemi. Pomůže s imunitou a pročistí hlavu,“ uvedla MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. Má to ale svá pravidla, která zmenší riziko masivního propuknutí příznaků alergie. „Alergici musí dodržovat pravidla při pobytu venku. K nim patří sportovat nebo chodit na procházky nejlépe ráno a po dešti, v době, kdy jsou alergeny v ovzduší v nižších koncentracích, po návratu domů by se měli osprchovat, umýt si vlasy a dbát na pitný režim.“

Pozor na intenzivní projevy alergie

Pyly byly, jsou a budou a ani koronavirus na tuto část života Země vliv nemá. Alergici proto mají podle doktorky Petanové žít stejně jako v jiných letech. Zároveň ale upozorňuje na možnou odlišnost, na níž je nutné si dát pozor. Mnozí lidé totiž stále ještě využívají možnost - nebo dokonce nařízení zaměstnavatele - pracovat z domova. Jejich vystavení pylům je tedy méně časté než v jiných letech. „Při přechodu do venkovního prostředí proto může být náraz expozice pylům mnohem intenzivnější než v předchozích letech. Počítejte s tím. Neznamená to v žádném případě zhoršení vaší alergie, což je dobrá zpráva,“ uzavřela MUDr. Petanová.

Imunoterapie pod lékařským dohledem

Alergii je ale možné také alespoň částečně předcházet, a to imunoterapií, jak uvedla tisková mluvčí České lékárnické komory Mgr. Michaela Bažantová. „Léčba spočívá ve vpravování alergenů do organismu alergika v pravidelných časových intervalech, a to ve formě podkožní injekce, tablet nebo kapek aplikovaných pod jazyk. Specifická imunoterapie se využívá pouze za dohledu alergologa. Pokud je přesně určen příčinný alergen, bývá velmi účinná.“

KAM DÁL: Největší Čech Jára Cimrman. Fiktivní génius se jmenuje podle hokejisty