Jaké budou letos ceny skipasů? Lyžařské areály zdražují, stále je ale možnost nakoupit o něco výhodněji

Stejně jako celá řada dalších objektů a služeb byla i lyžařská střediska nucena vzhledem ke zdražování cen za energie a narůstající inflaci navýšit své ceny. Za celosezonní skipasy můžeme v některých lyžařských areálech zaplatit až o několik stovek korun více.

Například Martin Koky, zástupce areálu Klínovec v Krušných horách, pro web denik.cz potvrdil, že zdražení je nevyhnutelné. Na pokladně stoupne cena o 11 %, na e-shopu poté o 7 %. Připustil tak trend, který uvidíme letos poměrně často. Lidé budou svůj nákup realizovat ještě z pohodlí domova, aby nějakou tu korunu ušetřili.

Připlatíte si ve většině lyžařských středisek

Ceny bude navyšovat až o několik procent většina lyžařských středisek. Například oblíbený SkiResort Černá hora – Pec bude údajně zdražovat ceny jednodenních i celosezonních skipasů maximálně o 10 %, což odráží aktuální ceník dostupný na webu Skiresortu.

V některých areálech, mezi které patří Černý důl a Velká Úpa, zůstanou ceny stejné jako v loňském roce. Není jich ale mnoho. Za jednodenní skipas v tomto to lyžařském areálu dospělí zaplatí 1 090 korun, dětský jednodenní skipas vás vyjde na 760 korun. Pokud ale celodenní skipas nevyužijete, můžete zakoupit i skipas na 4 hodiny, za který pro dospělého i dítě zaplatíte zhruba o 100 korun méně.

V důsledku zdražování energií dojde v některých lyžařských areálech dokonce i k omezení provozu. Například ve SkiResortu Černá hora – Pec budou v provozu všechny sjezdovky ve všech areálech SkiResortu, milovníci večerního lyžování si ale budou muset svou návštěvu lyžařského areálu pořádně rozmyslet. Na večerní lyžování se totiž ve SkiResortu Černá hora – Pec můžete těšit pouze 3 dny v týdnu.

Zdražuje i Harrachov

Zvýšení cen skipasů o několik desítek procent se nemusíte bát ani ve Sportovním areálu Harrachov. „Ceník na zimní sezonu prozatím není schválen, ale oproti loňské zimní sezoně se ceny budou zvedat pouze v řádu jednotek procent,“ prozradil pro Čtidoma.cz Vlastimil Fejkl z SA Harrachov.

Zdražení cen skipasů v některých areálech přesáhne hranici 10 %. „Děláme opravdu všechno pro to, aby to zdražení bylo co nejnižší. V tuto chvíli je to od 7 do 11 % na jednotlivých produktech,“ uvedl v pořadu Události ČT vedoucí provozu ve Skiareálu Klínovec Jan Sviták. Zda to vášnivé lyžaře od zimních radovánek odradí, se ukáže v následujících týdnech. Scénář, že by se na horách ukázala jen zahraniční klientela, je ale nepravděpodobný.

Nákup on-line bude výhodnější

Podle asociace horských středisek by ale navýšení cen jednodenních i sezonních skipasů v jednotlivých lyžařských areálech nemělo být vyšší než 15 %. Některá lyžařská střediska finální ceny skipasů teprve zveřejní v následujících dnech či týdnech.

„V tuto chvíli ještě nemáme finální ceník pro novou sezonu, od začátku září ale bylo možné nakoupit skipas za stejnou cenu, jako byla ta loňská,“ potvrdila mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová.

Letošní zimu se více než kdy jindy vyplatí zakupovat jednodenní, ale i celosezonní skipasy online. Můžete tak v porovnání s cenami na pokladně ušetřit až několik stovek korun.

Zdroj: Skiresort Černá hora - Pec

