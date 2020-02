Jaro se hlásí. V republice se objevili čápi, možná přezimovali jen ve Španělsku

Lidé v Plzeňském kraji už tento týden údajně viděli na několika místech čápy bílé. Podle hlášení, které dostali ochránci přírody z plzeňské záchranné stanice živočichů, byl čapí pár spatřen na hnízdě v Mirošově na Rokycansku. Čápy viděli lidé také v Dobřanech a ve Vstiši nebo ve Šťáhlavech na Plzeňsku.

Někteří neodlétají

V Dobřanech se čápi zdržují už šest let i v zimě a vůbec neodlétají na zimoviště, mirošovští čápi se zase každoročně navracejí mezi prvními v kraji, řekl Karel Makoň ze záchranné stanice. Protože se nepodařilo přesně odečíst kroužky, není zatím jasné, kolik párů čápů na Plzeňsku je.

Jiným stačí Španělsko

Někteří čápi podle Makoně nelétají na zimu do přirozených zimovišť v Africe, ale jen do Španělska nebo i do ptačích parků v Německu, kde najdou potravu. „Že už 10. února na hnízdech stojí čáp či dokonce dva čápi není úplně normální a nedokážeme si to ani dost přesně vysvětlit. Chodí poměrně hodně odečtů kroužků ze Španělska, a tak je téměř jisté, že v posledních deseti letech nelétají zimovat do daleké Afriky úplně všichni naši čápi,“ řekl Makoň. Normálně se hlavní vlna čápů vrací podle počasí kolem přelomu března a dubna.

Arnošt zůstal jen v Německu

Plzeňští ochránci přírody loni opatřili vysílačkami několik mláďat čápů. Zatímco čáp Arnošt na podzim odletěl jen do Německa a zdržuje se v okolí Pasova, čápi Eda a Míra doletěli do Afriky a podle signálu z jejich vysílaček tam stále jsou. Čáp Míra je z vajíčka sneseného právě na hnízdě v Mirošově, Eda je z vajíčka z hnízda v Nalžovských Horách, které ornitologové museli adoptovat k čápům v Chodové Plané.

Eda s Mírou jsou v Keni

Oba mladí čápi se nyní asi měsíc zdržují v Keni a Tanzanii kolem Victoriina jezera. „A jak je vidět z dat získaných jejich telemetrickým sledováním, tak se domů do Čech zatím nechystají. Pravdou zůstává, že se jedná o mladé loňské ptáky a že se do Čech v druhém roce života ani vrátit nemusí,“ řekl Makoň. Podle získaných dat překonali oba čápi do zimovišť vzdálenost každý kolem 11 150 kilometrů.