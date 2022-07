Kouďák byl v sitcomu Krok za krokem oblíbenou postavou, ve skutečnosti ho ze seriálu vyhodili kvůli násilí

Oblíbený devadesátkový seriál nezapadá ani v jiném století, naopak. Televize ho stále reprízují a baví se u něj další a další generace. Christine Lakin, představitelka Al, shrnula konec seriálu se slzou v oku. „Když jsem zjistila, že v té show budu, řekla jsem: Dokázala jsem to. Jako dítě jsem neměla sestru ani bratra, najednou jsem jich díky seriálu měla pět.

Když z placu odešel učitel, Brandon Call mě hned praštil – přesně jako velký brácha," řekla. Staci Keanan, která hrála Danu, i Angelou Watson byla Lakin ohromená a zoufale se jí chtěla podobat.

Zajímavosti o seriálu Krok za krokem

Za ty roky už fanoušci nasbírali mnoho zajímavostí a chyb, z nichž některé jsou opravdu úsměvné! Například v první epizodě sitcomu říká Carol, že bude mít 29. narozeniny. O pár epizod dál si Dana, její dcera, dělá řidičák, což znamená, že je jí 16 let. V takovém případě by ji měla Carol ve 13 letech.

Pokud si pustíte znovu první sérii, zjisíte, že se během úvodních titulků neobjevuje Mark, ale jiný černovlasý chlapec. Mark je ale bloňdáček jak vyšitý! Ten se mimochodem v poslední sérii objevil jen ve čtyřech epizodách. Patrick Duffy, který hraje Franka, se dokonce podílel na natáčení 39 dílů jako režisér.

Vyhazov za násilí na manželce

Sasha Mitchell do seriálu vstoupil až ve čtvrtém díle první série jako potrhlý Cody, přesto si ho fanoušci hned zamilovali. Jeho trochu přihlouplý humor byl tím, co ze seriálu udělalo naprosto unikátní koncept a z jeho postavy tak trochu grotesku. Jeho scénář byl poměrně omezený a v českém dabingu si budou fanoušci pamatovat jeho typické "Čéče!"

Až po letech ale vyšlo najevo, že Sasha byl ze seriálu vyhozen. A to proto, že měl údajně napadnout svou manželku Jeannette Denise, se kterou má čtyři děti - Paulinu Justine, Caroline, Stacy a Ethanu. Nikdy mu to nebylo dokázáno, ale u soudu mu přitížilo, že je ve skutečnosti kickboxer a má černý pásek v karate. Mělo to být důvodem, proč byl ze sitcomu vyhozen, neboť byl v roce 1996 zatčen. Se seriálem se ale rozloučil až v samém závěru.

Zdroj: CSFD.cz, Kinobox.cz, Blesk.cz

