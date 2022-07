Z formátu, který měl nahradit seriál Ulice, je propadák. Reality show Praha – den & noc jde ke dnu. Proč?

Současný trend ukazuje, že lidi zkrátka baví mladé lásky, zápletky i něco trochu jiného než jen nemocniční prostředí. Na to vsadila po Prima FTV i televize Nova, která přišla na léto s unikátním konceptem hrané reality show s názvem Praha – den & noc. Koncept vychází z německého pořadu Berlin – Tag & Nacht, podobný koncept se vysílal i na Slovensku nebo v Maďarsku. U nás se ale zkrátka nechytil. Show funguje na principu toho, že herci dostanou hrubý scénář a dialogy musí vymyslet sami. A je to pořádně znát.

Nevyužitá příležitost z toho přímo čiší

Velký problém je v tom, jak Nova celý koncept vůbec komunikuje. Když se na pár dílů podíváte, nevíte, zda jde skutečně o účastníky reality show, o herce… Na sociálních sítích se většina z nich prezentuje pod jménem, kterým vystupuje v televizi, a tak vlastně nevíte, že brunetka Míša je ve skutečnosti modelka Vindy Krejčí, nebo zamilovaná blondýnka Leyla se jmenuje Pavlína Sigmundová, částečně žije mimo Čechy v Egyptě, a tím její cestovatelské zkušenosti zdaleka nekončí.

Přitom je to velká škoda, protože nejen šikovné slečny by si na seriálu mohly udělat skvělé promo, které by jim významně pomohlo například v tom, aby je v budoucnu částečně živily sociální sítě. I když pořad začíná, objevují se pouze seriálová jména, ale kdo je kdo, tak nemáte možnost postřehnout. Neznalí divokých devadesátek ani nevědí, že postaršího Joeyho hraje DJ Uwa, který byl jedním z nejlepších přátel zesnulého Ivana Jonáka, vlastníka Discolandu Sylvie.

Show běží na podružném kanále televize Nova Fun, kam většina diváků zabrousí, jen když jinde nic jiného nedávají, a placená platforma Voyo si tak nějak stále udržuje své trvalé předplatitele, protože Nova kromě svých perfektních trilogií, jako byl Guru nebo Roubal, neumí vybrat kvalitní obsah.

Zmatená parta lidí žijících v jednom bytě

Když už je show protkaná sociálními sítěmi, je velká škoda, že Nova nedá svým účastníkům větší prostor pro zodpovězení otázek, propojení s jejich osobními sítěmi nebo přesně nevysvětlí, jak je celý koncept pojatý. Nikdo neví, zda účastníci spolu opravdu ve velkém pražském bytě bydlí, zda jezdí na víkendy domů, opravdu pracují nebo je vše hrané? Nedávno se objevila na sociálních sítích výzva, ať přijdou diváci na kafe do kavárny, kde pracuje Leyla. To by byla perfektní strategie, kdyby k tomu nenapsali, ať si ji diváci najdou sami…

Celý koncept v českém podání působí zmateně, nevíte, na co se vlastně koukáte, jestli na herce nebo účastníky reality show, nesžijete se s nimi, protože nemáte to pozadí za tím, a kromě věčně naštvaného DJ Uwy, který se snaží vyhodit z bytu neplatiče Oldu, vlastně ani nevíte, na co to koukáte… V posledních dílech to vypadalo na nevyřáděného otce, který povolí své sedmnáctileté dceři jedno pivo a pak se diví, že se mu opije s automechaniky. Bude zajímavé sledovat, zda to Nova vůbec přes léto ještě udrží, nebo to odpíská dřív. Jen jestli to začínajícím hvězdičkám, které toužily po slávě, spíše neuškodí.

Zdroj: televize Nova, Instagram Praha – den & noc

KAM DÁL: Vražda na letním táboře zůstává nevyřešená: Tři děti, které nocovaly ve stanech, vrah znásilnil a zabil.