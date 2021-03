Hvězda seriálu Dallas a Krok za krokem se musela vyrovnat s rodinnou tragédií. Oba rodiče mu zastřelili v nočním baru

Patrick Duffy je českému divákovi známý hlavně jako Bobby ze seriálu Dallas a také Frank z Kroku za krokem. Byť by se mohlo zdát, že úspěšný americký herec prožil za svých 72 let jenom štěstí a slávu, byl by na omylu. Musel se hned několikrát srovnat s obrovskou tragédií. Co mu pomohlo se vypořádat se ztrátou nejbližších?