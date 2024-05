Které kočky žijí nejdéle a které brzy umírají? Odhalila to obrovská studie

Kočky plemene birma a barmské kočky žijí nejdéle, zatímco kočky sphynx umírají nejmladší. To zjistila nová obří studie ve Spojeném království, která byla publikována v Journal of Feline Medicine and Surgery. „Je to ale jen špička ledovce. Poznatků máme mnohem víc. Třeba že kočky žijí déle než kocouři o 1,3 roku a kastrovaní jedinci přežili nekastrované o 1,1 roku,“ vypočítal pro Čtidoma.cz Petr Doležal.

Tabulka života hovoří jasně

Průměrná délka života koček sice může být užitečnou metrikou, ale nevypráví celý příběh těchto zvířat. Aby odborníci získali lepší představu o předpokládané délce života koček, vyvinuli „tabulku života“. Díky tomu zjistili, že kočky ve Velké Británii mají průměrnou délku života 11,7 roku. Celkově se křížené kočky dožívají asi o 1,5 roku déle než kočky čistokrevné. Barmské a birma žijí nejdéle, každá v průměru 14,4 roku.

Naopak kočky sphynx nežijí ani polovinu toho, co jejich „kolegyně“ – v průměru pouhých 6,7 roku. „Pravděpodobnou příčinou jsou genetické předpoklady k srdečním onemocněním nebo jiným onemocněním,“ uvedl Doležal. Zároveň doplnil, že je v podstatě jedno, jestli byla studie aplikována na kočkách v Anglii, nebo kdekoli jinde na světě. „Jsou jen drobné odchylky, které by mohly sehrát roli v celkové délce života. Třeba zda kočka žije venku, nebo doma, ale v podstatě nejde o nic zásadního. Takže zmíněnou studii klidně můžeme brát jako bernou minci i pro české kočky.“

Bližší vztah člověka a kočky

Skutečnost, že lidé se nyní snáze dostanou k informacím o délce života koček, může pomoci například při rozhodování ohledně adopce, lékařského ošetření nebo eutanázie. Studie měla také obrovský emocionální dopad na některé majitele koček. „Četl jsem mnoho diskusí po zveřejnění studie. Lidé se vyjadřovali ve smyslu, že čas je opravdu velmi krátký, a uvědomovali si, že by se ke svým kočkám měli lépe chovat. Když už nic, tak toto je něco, za co ty roky práce určitě stály.“

Vztah mezi majitelem a jeho zvířetem by tak mohl být zase o něco bližší a snad i intenzivnější. Odborníci zároveň nepředpokládají, že by se najednou po světě vzedmula vlna a lidé pořizovali kočky pouze s předpokládanou nejvyšší délkou života.

„Nic takového nenastane. Lidé mají stále své preference, rozhodují se podle vzhledu, podle toho, zda jim kočka „podala tlapku“ a dle jejich názoru se do nich zamilovala. Studii bych tedy nepřeceňoval. Nicméně je důležité, že ji máme,“ dodal pro Čtidoma.cz Doležal.

Zdroj: autorský článek

