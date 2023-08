Mafiánský klan Murdaughových: Zastřelil syna i manželku, pak zfingoval vlastní smrt

Jižní Karolína, známá svou klidnou atmosférou a půvabnými plantážemi, se před pár lety dostala do středu pozornosti kvůli rodině Murdaughových, jejíž příběh je plný korupce, tragédie a nevyřešených záhad. Klan, který měl v místních končinách dlouhou tradici, respekt i vliv, skončil neslavně. Podíl na tragédiích dovedl jeho čelní představitele před soud. A ten neměl slitování.

Syn byl gay. Jeho přítel záhadně zemřel

Rodina Murdaughových pochází ze zámožné právnické linie, kde generaci za generací dosahovala úspěchů v advokacii a veřejné službě. Jejich jméno bylo spojeno s respektovanými právníky, soudci a politiky, což jim na jedné straně vyneslo úctu, ale na druhé také kritiku, že mohou být nad zákonem. A to také evidentně byli. Jejich kontakty se vymykaly běžnému fungování státního aparátu – dá se říct, že bylo na Murdaughových, zda někoho odsoudí, nebo se zločin zamete pod koberec. O jejich vlivu všichni věděli, bylo to veřejné tajemství. Když jste chtěli žít v poklidu, bylo lepší se s nimi nedostat do křížku. Někteří sousedé je označovali za místní mafii.

První velká tragédie, která byla později spojena s klanem Murdaughů, se stala v roce 2015, kdy byl na silnici nalezen mrtvý 19letý Stephen Smith, přítel jednoho ze synů Alexe Murdaugha. Nalezli ho ležícího uprostřed silnice. Policie to vyhodnotila jako nehodu. Rodina tomu nevěřila, ale neměli zastání. Murdaughovi byli místními obviněni, že využili své vlivu, aby zabránili úplnému vyšetřování. To pochopitelně budilo dojem, že mají se smrtí Stephena něco společného. A spojitost možná opravdu existuje.

Měl to být totiž přítel Richarda Murdaugha, zvaného Buster. Rodině se prý nelíbilo, že je gay, takže to chtěli ututlat. Přímé důkazy k tomuto tvrzení však nejsou, ačkoliv to poměrně dopodrobna rozebírají dokumenty na platformě Netflix i HBO Max. Podle webu VOX policie později přiznala, že místo činu vypadalo zinscenovaně.

Příběh Mellory Beach

V únoru 2019 se tehdy silně podnapilý Paul Murdaugh, syn Alexe (někdy zvaného jako Alec) Murdaugha, vracel lodí z večírku se svými kamarády. Podle přítomných trval na tom, že loď bude řídit sám, ačkoliv většina tušila, že to není nejlepší nápad. Vypověděli, že když se Paul napil, probudilo se jeho alter ego zvané Timmy. Byl agresivní, své přítelkyni Morgan dokonce na lodi vrazil facku. A zdálo se, že to není poprvé, což později sama potvrdila.

Vlivem nepřiměřené jízdy a údajných potyček na lodi narazil do mostu Archers Creek Bridge, což pasažéry z lodi vymrštilo. Všude byla spousta krve, loď zdevastovaná. Náraz nepřežila devatenáctiletá Mellory Beach. Trvalo týden, než našli její tělo.

Přítomní v nemocnici vypověděli, že byl i poté stále opilý a nespolupracoval. Navzdory tomu úřady o řízení v opilosti nemluvily. Dorazil jeho otec Alex, začal ostatním pasažérům a dalším vyhrožovat a chtěl připravit pro policii vlastní verzi. Mělo to vypadat, že loď řídil někdo jiný, jak později vypověděli ostatní zranění. Incident přesto vyústil v žalobu, kterou podala rodina Mellory, soud měl začít v létě 2021. Navzdory závažnému obvinění Paul nestrávil ani minutu ve vazbě a kauce byla stanovena na 50 tisíc dolarů – pro Murdaughovy takřka drobné. Paul se ale soudu nakonec nedožil.

Smrt Paula a Maggie byla pro rodinu začátkem konce

V září 2021 nastal pro Murdaughovy začátek konce. Paul Murdaugh, syn Alexe, byl zastřelen spolu se svou matkou Maggie v rodinném sídle. Na místě se okamžitě objevily různé nesrovnalosti, které vyvolaly otázky o spravedlnosti a nezávislosti vyšetřování. Oznámení o úmrtí rodinných příslušníků přitom zavolal na tísňovou linku sám Alex, který zněl vyděšeně a žádal o pomoc.

Nakonec to byl on, kdo se stal v případu hlavním podezřelým. Místní novináři byli překvapeni, jaké informační embargo kolem celého vyšetřování panovalo. Důvod byl jediný – kdyby Alex Murdaugh věděl, že zakrátko sám stane před soudem, možná by to díky svým kontaktům uměl zvrátit. Ale to se mu nepovedlo.

Pokusil se o vlastní smrt

Murdaughovi dokonce nabízeli odměnu 100 tisíc dolarů tomu, kdo jim dodá informaci, která je přivede k vrahovi. Podezřelý Alex se následně pokusil o vlastní smrt, která měla vypadat jako loupežné přepadení. Chtěl se zabít, ale věděl, že kdyby spáchal sebevraždu, synu Busterovi nevyplatí pojišťovna jeho životní pojistku. Proto požádal svého bratrance, aby ho střelil do hlavy, ten mu však nakonec zachránil život, když strhl pistoli na stranu. Následně nahlásil Alex incident jako pokus o vraždu, což mělo zapříčinit domněnky, že někdo jde po celé rodině. Byla to snaha vyloučit Alexe z vyšetřování smrti Paula a Maggie jako hlavního podezřelého.

„Nezáleží na tom, kdo je vaše rodina, kolik máte peněz nebo kolik si ostatní myslí, že máte peněz. Pokud něco provedete, porušíte zákon, vraždíte, spravedlnosti bude v Jižní Karolíně učiněno zadost,“ řekl po vynesení rozsudku vrchní žalobce Creighton Waters. Alex Murdaugh přitom svou vinu dodnes popírá a jeho obhájce tvrdí, že se policie rozhodla, že pachatelem bude zrovna on. Soud se konal v březnu 2023. Motivem mělo být odvrácení pozornosti od problémů jeho firmy a zabránění nadcházejícímu soudu s Paulem. Bál se, že by se mohlo mnohé prozradit. Dvojnásobnou vraždou zlomil vaz sám sobě a skončil ve vězení.

Dcera hlavního vyšetřovatele zemřela před pár dny

Navíc se kolem něj točí ještě jedna záhadná smrt, doposud neobjasněná. Jeho hospodyně Gloria utrpěla zranění s následkem smrti při pádu ze schodů. Alex měl pak údajně zcizit miliony dolarů, které vyplatila pojišťovna a které byly určeny pro její syny. V současné době ještě nebyl v této věci vynesen rozsudek, jisté však je, že synové peníze nikdy neviděli a Alex je přes různé firmy převedl pravděpodobně k sobě.

Před několika dny se dokonce objevila zpráva, že hlavní vyšetřovatel Carter Green v kauze Alexe Murdaugha měl nehodu, při které zemřela jeho tříletá dcera. Policie uvedla, že vyšetřování příčiny probíhá v souladu s standardním postupem.

