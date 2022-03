"Mladík" si vzal ženu s demencí. Nepamatovala si ani své vlastní jméno

Joan Bass (91) si v době, kdy si kvůli těžké demenci, kterou trpěla, nepamatovala ani vlastní jméno, vzala 68letého muže, který po její smrti zdědil obrovské dědictví. Oproti Joan byl její ženich mladíkem.

Podezřelé je na jejich svatbě také to, že o sňatku nevěděla rodina ženy. Syn Joan Michael (53) a dcera Daphne potvrdili, že o tom, že se jejich matka provdala, netušili. Zjistili to až v roce 2016, kdy žena zemřela.

Podle rodiny prý v době svatby žena trpěla velmi pokročilým stadiem demence, která se projevovala mimo jiné i tím, že si nepamatovala ani vlastní jméno.

Rodina zesnulé Joan tak celou záležitost vzala k soudu a obvinila jejího manžela ze sňatkového podvodu za účelem získání jejího dědictví, které bylo větší než půl milionu korun.

Muž se údajně nastěhoval do domu postarší ženy, když ještě žila, její rodina ale upozornila na to, že to vypadalo, jako by nevěděla, že s ní muž žije. Neustále se prý vyptávala na to, jaké je jeho jméno a co u ní pohledává.

Organizace, která se zabývá sňatkovými podvodníky, Predatory Marrige UK, pro web Express uvedla následující: „Několikrát jsme kontaktovali lékařku, která Joan léčila, a ta nám několikrát sdělila, že Joan již nebyla ve stavu měnit svou poslední vůli nebo se vdát.“

Přesto ale soud shledal muže nevinným.

Zdroj: Daily Star

