Nejšílenější skok v historii lidstva. Rekordman přežil pád rychlostí světla, který studují vědci a lékaři

Záběry ze 14. října roku 2012 dodnes působí jako z nějakého sci-fi hollywoodského filmu. Nejvíce šokující na této události je, že se nejedná o žádný produkt trikových studií. Felix Baumgartner opravdu dokázal vystoupat na úroveň stratosféry a skočit volným pádem dolů k planetě Zemi. Jeho lidský výkon tak bezpochyby dnes patří mezi ty nejúžasnější kousky, kterých jsme mohli být v historii svědky.

Chci létat

Malý Felix snil o létání již od raného dětství. Rodák z rakouského Salzburgu chtěl umět létat a jednu reálnou cestu viděl ve volném pádu s padákem. Strach z výšek ho jistě nikdy netrápil, a tak si za svým snem šel urputně. Předtím, než se mu podařilo překonat všechny myslitelné rekordy svým skokem ze stratosféry, vyzkoušel hned několik dalších neuvěřitelný skoků.

Podařilo se mu překonat nejvyšší dosaženou výšku s balónem a lidskou posádkou. Ten vyšplhal až do neuvěřitelných 39 002 kilometrů nad zemí. Už předtím však s padákem skákal z Petronas Tower v Kuala Lumpur či za pomocí speciálních karbonových křídel přeletěl kanál mezi Velkou Británií a Francií.

To všechno však byly pouhé tréninkové pokusy na čin, který je dodnes z mnoha úhlů pohledu nepochopitelný. Před devíti lety totiž překonal všechny fyzické a psychické možnosti člověka a zcela pochopitelně je jeho výkon dnes velmi dobrým materiálem pro lékaře a vědce. Jak se upekl nejšílenější skok v historii lidstva?

Red Bull a vědci

O tom, že společnost energetického nápoje Red Bull se snaží svůj marketing postavit na extrémních sportech, už je dlouhou dobu známá věc. Zajímavé nákladné projekty by bezesporu nevznikly, kdyby tato nadnárodní firma nezkoušela v rámci kampaně překonávat lidské schopnosti. Jezdit formulí 1 po Karlově mostě je sice kontroverzní nápad, ale skok ze stratosféry je přece jenom silnější káva.

Už v roce 2010 sám Baumgartner ohlásil médiím, že s vědci za podpory firmy Red Bull chystá něco výjimečného. „Chci překonat rekord v nejdelším volném pádu v historii,” sdělil tehdy médiím. Jen těžko si v té době někdo představil, co taková výzva konkrétně znamená.

Před samotným skokem musel absolvovat dva náročné testy, kdy při svém skoku překonal rychlost 580 km/h. Letěl tehdy z výšky 21, 7 km a bez padáku ho gravitace tlačila k zemi dlouhé 3 minuty a 43 sekund. Před samotným skokem měl Felix Baumgartner vážné problémy s klaustrofobií po nasazení skafandru, který byl nutný pro ochranu jeho zdraví při následném volném pádu ze stratosféry. Za pomoci psychologů však setřásl běsy a mohl vstoupit na scénu s úžasným lidským výkonem.

A letí!

V Novém Mexiku před devíti lety nasedl Baumgartner do návratové vzduchové kapsle nesené heliovým balonem až do neuvěřitelné výšky 39 tisíc metrů nad Zemí. Po dosažení tohoto stratosférického bodu seskočil a padal více jak 4 minuty do chvíle, než otevřel padák. Neskutečný výkon, kdy překonal v pádu dokonce rychlost světla (letěl 1 353 km/h), pochopitelně po celém světě vzbudil pozdvižení a úžas.

Vědci získali z nepřetržitého monitorování skokanových tělesných funkcí sto milionů záznamů, z nichž vyplynulo například to, že Baumgartnerovo srdce dosáhlo tepu až sto pětaosmdesát úderů za minutu (ve chvíli, kdy vyskočil z kabiny) a jeho plíce se nadechly až třiačtyřicetkrát za minutu (během překonání rychlosti zvuku).

Zde Baumgartnerův výkon v číslech:

Výskok z kabiny ve výšce: 38,969 km

Maximální dosažená rychlost: 1 357 km/h

Doba pádu do dosažení rychlosti zvuku: 34 vteřin

Délka volného pádu: 36,402 km

Doba letu v nadzvukové rychlosti: 30 vteřin

Celková doba volného pádu: 4 minuty a 20 vteřin

Otevření padáku ve výšce: 2,566 km nad mořem, 1,525 km nad zemí

Celková doba od výskoku do dopadu na zem: 9 minut a 18 vteřin

Celková doba od vypuštění balonu do Felixova přistání: 2 hodiny a 47 minut

Minimální teplota (ve výšce 18,203 km): -70,9 stupňů Celsia

Zdroj: zoomprima.cz, Red Bull, National Geographic

