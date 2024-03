Nostradamus popsal věci, které se dotknou i Česka. Generál Šedivý mu dal za pravdu

Válku v Evropě předpověděl Nostradamus v roce 1555 ve své knize Proroctví. Možná je jen náhoda, že právě před dvěma roky zaútočilo Rusko na Ukrajinu, tento konflikt trvá dodnes. Stejně tak napsal o krizi britské monarchie, která má letos vyvrcholit abdikací krále. Jak známo, Charles III. bojuje s rakovinou a jeho osud není zcela jasný. A pak je tu ozbrojený konflikt s Čínou, který může přerůst v globální, třetí světovou válku.

Třetí světová válka jako realita?

Samozřejmě jsou veřejně známá proroctví, která francouzskému učenci vyšla, například nástup Adolfa Hitlera k moci, požár Londýna a mnoho dalších. „Jeho věty jsou však často velmi nejasné, verše se dají vykládat různě. To ale neznamená, že by byl mimo, to určitě ne. Naopak, v naší komunitě jde o nejrespektovanější osobu,“ řekl Čtidoma.cz amatérský věštec Jindřich Mráček.

Někdo si může při zmínce třetí světové války klepat na čelo a myslet si cosi o ne příliš dobrém duševním zdraví pisatele takového článku. Na druhou stranu je tu celá řada indicií. Můžeme dokonce na chvíli odhlédnout od Číny, kterou Nostradamus zmiňoval v kontextu, že může nadobro zbořit hegemonii USA.

Putin dobře ví, co dělá

Je tu například válka mezi Izraelem a teroristy z hnutí Hamás, která pro nás není nijak méně nebezpečná než to, co se děje na Ukrajině. „Místo toho, aby ruský prezident Vladimir Putin bojoval přímo s NATO, podněcuje rozepře mezi Ázerbájdžánem a Arménií, Srbskem a Kosovem, v západní Africe a nyní také v Izraeli,“ napsal pro izraelský web Ynetnews britský plukovník ve výslužbě Richard Kemp.

A s tím souhlasí i bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý. „Pozornost se upírá hlavně na Střední východ, ne na Ukrajinu. Také materiální pomoc musí státy západní Evropy a USA dělit na pomoc pro Ukrajinu a Izrael. Takže čím déle bude konflikt mezi Izraelem a Hamásem trvat, tím lépe pro Rusko,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz bývalý elitní voják.

Evropa neumí řešit krize

Úplně nejhorším scénářem je podle odborníka zapojení Íránu do izraelsko-palestinského konfliktu. Pak by se mohly přidávat další a další země, z čehož by mohl reálně opravdu vzniknout armagedon. „Irák, Sýrie a další státy, tam je už dnes velmi silný tlak a zvyšují se útoky na americká zařízení. Ale ani tak nejde o to, že by se situace nezvládla vojensky, to zřejmě ano. Mnohem větším nebezpečím by byla radikalizace propalestinských organizací, která by se vzedmula po celé Evropě.“

V tu chvíli by stranou nestála ani Česká republika. „Nedělejme si iluze, že se nás to netýká. Evropa neumí řešit krizové situace, podívejme se na nezvládnutou migrační krizi. Nás by se to napřed týkalo jen zprostředkovaně, dřív nebo později ale zcela konkrétně,“ doplňuje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Zdroj: autorský článek

