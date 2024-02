Ruská palba na Ukrajině naráží na tuhou skořápku: Bojové vozidlo Marder

Základem Marderu je na svou dobu vyspělý design, kdy konstruktéři kladli důraz na pancéřování a zvýšenou ochranu posádky. Právě extra tuhá skořápka pomáhá stroji ve schopnosti přežití i ve zvlášť intenzivní palbě nepřítele. Kromě jiného je také Marder rychlý a spolehlivý a má solidní palebnou sílu, u vozidla jsou také pozoruhodné nízké ztráty v boji a vysoká efektivita v ozbrojeném konfliktu.

Starší, ale stále v boji platný

Marder vzhledem ke své rychlosti může držet krok s osvědčenými německými tanky Leopard a poskytovat tak efektivní palebnou podporu vojákům. A dlužno dodat, že Ukrajinci si zejména spolehlivost vozidla pochvalují i přes jeho stáří.

Na Marderu se začalo pracovat na přelomu 50. a 60. let. V lednu 1960 vznikl první prototyp, o 11 let později vstoupilo vozidlo do služby. Výzbroj Marderu tvoří automatický kanon ráže 20 mm, sekundární zbraň obstarává kulomet MG3 ráže 7,62 mm. Vozidlo je poháněno motorem o výkonu 600 koní, maximální rychlost činí 75 km/h, dojezd je 520 km.

V Afghánistánu Mardery úřadovaly

Co se týče nasazení Marderu, je zajímavé zmínit, že stroj až do roku 2009 nebyl bojově nasazen. Jeho schopnosti pak prověřil Afghánistán, zejména proti militantnímu hnutí Tálibán v rámci operace Halmazag v provincii Kundúz. Mardery se dostaly do ostré přestřelky s bojovníky Tálibánu a prokázaly názorně, jak jsou v boji efektivní. Zde se zároveň projevilo, jak vysokou schopnost přežití Mardery ve skutečnosti mají.

V roce 2010 byly dva stroje poškozeny improvizovanými výbušnými systémy (IED). V červnu 2011 jeden Marder nepřítel zlikvidoval blízko již zmíněného Kundúzu jiným improvizovaným výbušným systémem o hmotnosti 200 kg. Jeden voják zahynul, dalších pět utrpělo různý stupeň zranění. Mardery se zúčastnily rovněž války v Kosovu na konci 90. let.

Mardery už i v ukrajinských službách

I když Německo na počátku váhalo, přece jen minulý rok dodalo Kyjevu bojová vozidla pěchoty Marder. Jedná se o stroje starší více než 50 let, ukrajinským obráncům však určitě pomohou v boji zejména proti starším obrněným vozidlům, která Rusko nasazuje na bojišti. V březnu 2023 dnes již bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov oznámil, že Mardery dorazily do válkou zmítané země.

Byly poprvé použity 82. výsadkovou brigádou v srpnu 2023 v rámci protiofenzivy, která však nakonec zůstala daleko za očekáváním. Podle nizozemského serveru Oryx, který mimo jiné monitoruje ztráty techniky, byly k 21. lednu letošního roku nejméně čtyři Mardery zničeny nepřítelem a tři poškozeny, respektive opuštěny.

Dobrou zprávou pro Ukrajinu je, že v září 2023 německá vláda objednala 40 dalších repasovaných Marderů. A výrobce Marderů, německá přední zbrojovka Rheinmetall, dal najevo, že další dodávky na Ukrajinu ještě čekají. Vedle amerických bojových vozidel pěchoty Bradley, které rovněž byly Kyjevu dodány, se Mardery rozhodně neztratí, byť se jedná o starší stroje.

Zdroj: Army Recognition, Defence Blog, Oryx

