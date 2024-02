TOP 09 balancuje nad propastí. S Janem Jakobem o šancích strany i vládnutí v koalici

Volby by s přehledem vyhrálo hnutí ANO, kterému by odevzdalo hlas 35 % voličů, s odstupem téměř dvaceti procent by skončila ODS. Následovali by Piráti se shodným ziskem jako SPD (9,5 %), hnutí STAN (6,5 %) a těsně na hranici „žití, či nežití“ by se potácela TOP 09 s pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi, stejně jako to, že KDU-ČSL s výsledkem 3,5 % hlasů by do sněmovny sama neprošla.

Babiš pochopil, jak dělat politiku

Poměrně jasně z toho vyplývá, že pokud se chce současná koalice podílet na vládě i další období, nesmí se rozpadnout a naopak musí posílit. Protože je celkem oprávněně možné předpokládat, že populisté a extrémisté (tedy ANO a SPD) by se spojili, aby po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 získali většinu. „Chci být premiér. Tečka,“ řekl Andrej Babiš před pár dny v televizi Prima. Přesto, že lídr ANO vyloučil spolupráci s SPD, vzhledem k jeho mnoha lžím na to nelze spoléhat.

Faktem ale je, že vláda Babišovi a spol. mnoha chybami nahrává na smeč. „Vypadá to, že nevědí, jak se dělá politika. Jako by jediný, kdo to pochopil, byl Andrej Babiš. Výsledek je, že má 35 procent, z toho více než pětadvacet tvoří tvrdé jádro, se kterým nikdo nehne,“ vysvětlil Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Otázka je, co bude dál. Má vůbec vláda potenciál ke zlepšení, dokáže to? A co TOP 09, která dost možná bojuje o to, zda zůstane vážným hráčem na politické mapě? I na toto téma jsme si povídali s předsedou poslanců TOP 09, poslancem Janem Jakobem.

Děsí vás průzkumy, které TOP 09 přisuzují preference na hranici vstupu do sněmovny?

Vláda musela v souvislosti s energetickou krizí či válkou na Ukrajině činit nepříjemná rozhodnutí. To se podepsalo na popularitě vlády i všech vládních stran, tedy i TOP 09. Ukázalo se ale, že náš postup například ohledně cen energií byl správný a naopak se mýlili alarmisté, kteří předpovídali nejrůznější černé scénáře. Věřím, že jako správné nakonec voliči vyhodnotí i další kroky, třeba hojně diskutovaný konsolidační balíček, který zbrzdil překotné zadlužování státu nastartované minulou vládou.

Jak vidíte perspektivu TOP 09 a vládní koalice, které jste jako strana součástí?

Spolupráce demokratických stran je velmi důležitá a věřím, že všichni v koalici jsme si toho dobře vědomi. Alternativou je odevzdat stát do rukou extrémistů a populistů, jako se to stalo na Slovensku.

Jak jste se zbytkem koalice v souladu, hledá se těžko shoda u tolika subjektů?

Najít shodu v koalici tvořené pěti stranami není vždy jednoduché, ale na všech klíčových zákonech se nám to zatím vždy podařilo. Ačkoliv míváme na začátku různé představy, vždy jsme schopni nalézt kompromis.

Jaká je nyní nálada ohledně perspektivy spojení v rámci příštích parlamentních voleb?

Do Evropského parlamentu letos kandidujeme opět v koalici Spolu, totéž platí pro řadu krajů, kde jsme pro podzimní volby opět složili společné kandidátky. Podporu koordinujeme i pro jednotlivé kandidáty do Senátu. Ve všech třech volbách, které nás v roce 2024 čekají, tedy deklarujeme chuť nadále spolupracovat. Potvrzuje se, že koalice Spolu není jednorázový projekt, a já věřím, že nám schopnost domluvit se vydrží i do sněmovních voleb.

Je vůbec diskuse na téma „nejít do voleb samostatně“?

Jak už jsem zmínil, koalice Spolu se osvědčila a všechny tři strany mají vůli hledat další možnosti spolupráce i na úrovni krajů, obcí, v Senátu nebo v europarlamentu. Diskusi vedeme spíše o tom, která témata chceme v rámci koalice zvedat a prosazovat.

Kdybyste měl jmenovat tři věci, které ukazují, že je současná vládní koalice pro tuto zemi prospěšná, jaké by to byly?

Přijetím konsolidačního balíčku se nám podařilo zbrzdit zadlužování státu, které bylo neudržitelné. Odnesly by to generace našich dětí a vnuků, které by to musely splácet. Kvůli příštím generacím jsme také přišli s důchodovou reformou. Bez ní by se důchodový systém zhroutil a na penze by zkrátka v budoucnu nebylo. Rád bych také zmínil, že se nám podařilo posílit nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Část mediálních rad nově volí senátoři, což činí veřejnoprávní média méně závislými na rozložení sil v Poslanecké sněmovně.

A tři věci, které vládní koalici spíš sráží, co se nepovedlo?

Vládě se často vytýká špatná komunikace. To je určitě něco, na čem musíme pracovat, protože na komunikaci je vždy co zlepšovat. A jak už jsem zmiňoval, hledání kompromisu je v pětikoalici někdy složité a zdlouhavé, to jistě také nepomáhá. Některá opatření bych si osobně představoval jinak, například bych přitvrdil v rámci konsolidace veřejných financí. Ale to už je daň za koaliční vládnutí.

