Hnutí zmateného tiktokového dědečka sní o své jednobarevné vládě ANO

Poněkud nepřekvapivě hnutí ve svém čele potvrdilo drtivou většinou Andreje Babiše, který ještě před rokem a půl tvrdil, že už kandidovat nebude. Po jeho ruce ponechalo bývalé členy jeho vlády Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou, Richarda Brabce a bývalého šéfa sněmovny Radka Vondráčka, které doplnil poslanec Robert Králíček. Ten má hnutí ANO pomoci dobýt baštu jménem Praha, kde se hnutí dlouhodobě nedaří.

Vládne nám nejhorší vláda

„Nikdy v dějinách jsme neměli tak arogantní, amatérskou a neschopnou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem, který lidem téměř každý den neomaleně lže do očí a je úplně odtržený od reality v České republice,“ řekl na sjezdu Babiš a pokračoval: „Neexistuje nic pozitivního, co Fialova vláda udělala pro naše lidi. Pětikoalice Českou republiku vrátila o 30 let zpět do hlubokých devadesátek. Lidé chudnou, firmy krachují, ale energetické společnosti a zbrojaři nevědí, co s penězi.“

Vadí mu, že údajnou prioritou vlády není Česko a jeho občané, ale především Ukrajina a přikyvování Bruselu. Ukazuje se, že Andrej Babiš má poněkud krátkou paměť. Což o to, věk na úbytek kůry mozkové má. Ale děje se to asi až příliš rychlým tempem. Poněkud zapomněl na své chaotické vládnutí, které se naplno projevilo při zvládání covidu. A také taktně pomlčel, že chudnutí lidí má z velké části na svědomí inflace, na které (vedle nesporných vnějších vlivů, které vláda ovlivnit nemohla) měla lví podíl jeho vláda nesmyslným rozhazováním peněz na uplácení svých voličů. O tom, jak se jeho vláda chovala k rozpočtu, ani nemluvím. A také stydlivě pomlčel o tom, o kolik si jeho firmy za jeho vlády navýšily svůj zisk. A to ve velkém na cenách potravin.

Havlíček sní o tom, že bude šéf

O uspořádání poměrů po sněmovních volbách má jasno Karel Havlíček, který prohlásil, že by měl nejraději jednobarevnou vládu a je připraven v jejím čele stát. Tato část výroku svědčí o jeho dětské naivitě. Karel má sice důvěru svého šéfa, aby mu dělal „užitečného idiota“ coby šéf vlády stínové, ale určitě nebude mít důvěry tolik, aby dělal premiéra vlády opravdové. Ostatně v tomto smyslu se Babiš jasně vyjádřil v neděli i na CNN Prima News. O Babišovi je známé, že lidem ve svém okolí nevěří, nejsou pro něj partneři, jenom sluhové. A představa, že přenechá komukoliv post premiéra, tedy post, který mu zajistí skutečnou moc a prestiž, je proto velice naivní.

Okamura si řekne vysokou cenu

Daleko horší však na výroku o jednobarevné vládě je, že vysocí představitelé ANO předem počítají s tím, že je u vlády bude držet SPD. Pokud chtějí jednobarevnou vládu, tak jim volební matematika jinou možnost nedá (více než 50 % hnutí ve volbách nezíská, a že by jejich jednobarevnou vládu podporovala nějaká strana současné koalice, je spíše méně pravděpodobné).

SPD se na vládnutí doslova třese, a pokud by jej ANO ve vládě nechtělo, podporu té jednobarevné by si sakra nechalo politicky zaplatit. Ať už vlivem na její program, nebo mnoha důležitými posty ve státních institucích. Přitom připomínám, že se Tomio Okamura netají tím, že by nejraději vystoupil z EU i NATO, a z jeho vyjádření je jasné, na jakou stranu geopolitického spektra se přiklání.

Voliče čeká kobercový nálet, vyhrožuje Havlíček

Stínová vláda jede podle stínového premiéra Havlíčka na plno od rána do večera. To je zajímavé, zatím si nikdo nevšiml, že by s něčím pozitivním přišla. Nebo že by se v její dílně zjevil nějaký konstruktivní návrh. Zcela jistě tak její práce spočívá v tom, jak co nejvíce před volbami vystrašit lidi a zároveň jakými nereálnými sliby bude své voliče lákat. Zatím totiž opozice pouze komplikuje vládě co nejvíce její práci, aniž by přicházela s čímkoliv, co by dávalo smysl.

A tak se můžeme těšit pouze na zvýšení intenzity jejich kampaně plné polopravd, smyšlenek a slibů, které nebude mít kdo zaplatit. ANO je totiž mistr zjednodušených hesel, která lidé chtějí slyšet. O tom, že uzdravení „rozvalených“ financí bude bolet všechny, část voličů slyšet nechce. Raději poslouchají, co všechno jim ANO dá. A nespočítají si, že by splnění slibů znamenalo dřív nebo později jít cestou Řecka, nebo rovnou ke státnímu bankrotu.

Babiš se stal směšným tiktokerem

Zdá se, že četnost příspěvků Andreje Babiše na sociálních sítích se bude s blížícími se volbami zvyšovat. Na nich však nevidíme svéprávného politika světového střihu, ale zmateného staříka, který si nedokáže ani otevřít lahev s pitím, aniž by se polil, či zasazuje na zahradě „maminku a tatínka“, kteří mu budou co nejdříve plodit oříšky.

O výrobě bublaniny z tak krásných červeňoučkých třešní ani nemluvím. A také slýcháme o jeho kamarádech Ficovi a Orbánovi. Pokud nám tu bude vládnout jednobarevná vláda tohoto pána podporovaná SPD, nečeká nás nic menšího než to, co zažívá Ficovo Slovensko anebo Orbánovo Maďarsko. Izolace a destrukce právního státu.

Zdroj: autorský článek

