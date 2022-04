Schillerová čelí nechutným útokům. Kvůli image už neutrácí miliony a výsledek vyvolává posměšky. Je to fér?

Utrácení ze státního rozpočtu za vylepšení vlastní image bývalé ministryně financí Aleny Schillerové je nyní prošetřováno finanční správou. Ta zjišťuje z podnětu nového ministra financí Zbyňka Stanjury, nakolik byl výdaj prokázaných 2 milionů, vydaných za fotografy a kameramany, relevantní k výkonu pozice ministryně. A zda nebyly státu účtovány další náklady za to, aby paní Schillerová vypadala ve své funkci co nejlépe.

My se tomu nesmějeme a daňový poplatník už vůbec ne. Je na místě tyto peníze žádat zpět, jde o jednoznačné selhání bývalé ministryně financí. pic.twitter.com/gTOcIOHIEX — TOP 09 (@TOP09cz) January 31, 2022

O výhody investovat do fotografů za státní peníze přišla Schillerová po prohraných volbách, kdy ANO muselo vyklidit vládní prostory a ona opustila prestižní post správce české pokladny. Od té doby už nemá na tyto extra výdaje zvláštní rozpočet a pokud chce investovat do sebe, musí sáhnout do vlastní kapsy. Stará se o svůj vzhled dostatečně, málo, příliš nebo snad jinak, než by se nám líbilo? Už tato debata ve veřejném prostoru je vůči ní - jako ženě - nefér. A nefér je i rozebírat na sociálních sítích, zda dostatečně naplňuje představy společnosti, jak by měla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO vypadat.

Image až na prvním místě

To, že se stal vzhled Aleny Schillerové rezonujícím tématem, si způsobila z velké části sama. Už v době covidu a tvrdého lockdownu zaujala čerstvě nabarvenými vlasy. Prý tehdy žádný zákaz neporušila a zvládla si profesionální přeliv vytvořit zcela sama. Možná se také stříhala a dokáže si vytvořit také bezchybnou manikúru na špičkové úrovni. Svými perfektně retušovanými a upravenými fotografiemi zaujala na sociálních sítích, které ji vždy prezentovaly jako dokonalou dámu. Tu pózující s pávem, tu s rozkvetlou třešní nebo v dokonalé kompozici v její kanceláři. Bez povšimnutí médií nemohla skončit zpráva, že si do svého služebního bytu nechala koupit luxusní dámský toaletní stolek.

Schillerová prý svými fotkami přibližovala problematiku sofistikovaných záležitostí Ministerstva financí jako třeba EET.

Ten páv je ale proti EET, ne? Podle toho, že se na Alenu ani nepodívá. pic.twitter.com/SCIC5EIlWt — Česká bramboračka (@BramboroveCesko) January 28, 2022

Když po výměně ve Strakovce vyšlo najevo, že se Schillerová nechávala fotit za peníze ze státní kasy a dokonce k tomu využívala služby dvou profesionálů, zavládlo v Česku naštvání. Vždyť účet za fotky ministryně na sítích vyšel daňové poplatníky na dva miliony korun a kdo ví, zda je v částce obsažena například cena obsáhlé fotoknihy jejích portrétů, která byla v její kanceláři nalezena po nástupu Zbyňka Stanjury.

Už jste nám vrátila 2 miliony?

Alena Schillerová nepopře, že jí možnosti využívat nadstandardní služby, plynoucí z postu oddané i loajální ministryně premiéra Babiše, vyhovovaly. A nepopře ani fakt, že veškeré výzvy, které se pravidelně obejvují na sociálních sítích, aby prokázanou útratu 2 milionů korun státu vrátila, jsou vcelku oprávněné. Přesto ale lidé na twitteru, instagramu i facebooku zacházejí v kritice exministryně až za hranici slušnosti. Pokud se totiž někomu nelíbí její názory na ekonomiku, kroky vlády Petra Fialy nebo nesouhlasí s jejím pohledem na řešení současné finanční krize, mají se držet tématu a svůj názor svobodně projevit.

Nepřípustný body shaming

Ovšem zesměšňovat vzhled Aleny Schillerové, neustále ji dehonestovat kvůli faldíkům v šatech nebo příliš oteklým váčkům pod očima, neforemnému účesu či nedokonalému makeupu je už značně nefér a jedná se o typický příklad body shamingu.

Uvědomujete si, že vláda @AndrejBabis skončila teprve před 3 měsíci. Přitom podle fotek @alenaschillerov by člověk řekl, že už je to asi tak 20 let. pic.twitter.com/magv6nNapc — Max a jeho pes... (@BrecaPetr) March 28, 2022

Urážet ženu je nepřípustné, říká imagemaker

​„Politický názor je jedna věc, image je věc druhá. A všechny urážky směrem k paní Schillerové kvůli jejímu vzhledu jsou společensky neakceptovatelné, neboť ji urážejí jako ženu,“ říká k tématu pražský imagemaker Vít Romanec.

Co je body shaming?

Hanobení, zesměšňování, dehonestování nebo zostuzování jakékoli osoby, kvůli vzhledu. A to tělesnému nebo celkové image, včetně oblékání, makeupu, vlasovému stylingu, atd.

„Ne každá žena má postavu manekýny, ne každá vypadá i v pokročilejším věku jako dvacítka. Každý člověk má mít právo vypadat tak, jak se jemu líbí, tak, aby se cítil dobře. Image je součást osobnosti a má na ni právo i veřejně činná osoba, tedy i paní Schillerová,“ dodává Romanec a zdůrazňuje, že největším nebezpečím na sociálních sítích je anonymita. „Kdekdo se schová za profilovku s kytičkou a myslí si, že si může dovolit úplně vše. A přitom si tím jen léčí vlastní mindráky. Kritiku směrem k postavě, oblékání, makeupu či vlasům snáší ženy nepříjemně. Každou ženu to dehonestuje a uráží. A i když je paní Schillerová velmi silná žena a osobnost, určitě ji ty neomalené vzkazy minimálně zamrzí.“

A podobný názor jako imagemaker, který má mnoho zkušeností i v práci se slavnými a veřejně známými osobnostmi, zastává například dlouholetá novinářka Veronika Sedláčková. Ta se vůči bodyshamingu směrem k Aleně Schilleové ostře vymezila, kdy na svůj twitter uvedla: „Body shaming jakékoliv lidské bytosti je ostudný. A to i v případě političky, která rozházela veřejné peníze za pohádku o tom, jak vypadá.“ Její tweet se u sledujících nesetkal s přílišným pochopením a ve většině komentářů se dozvěděla, že v případě Aleny Schillerové je zcela fér říkat si, co chceme. Proč? „Body shaming je špatný. Když někdo, za naše peníze, živil představu o sobě a někdo napíše, že pravda je jinde… tak to není body shaming, ale upozornění na lež...“ uvedla uživatelka @Lennika.

Body shaming jakékoliv lidské bytosti je ostudny. A to i v případě politicky, která rozházela veřejné peníze za pohádku o tom, jak vypadá. — Veronika Sedláčková (@VeronikaSedlk) April 10, 2022

Za posedlost vlastním vzhledem a snahou o dokonalou sebereprezentaci tak bude muset paní exministryně financí Schillerová zřejmě snášet urážky ještě dlouho. Utichly by, kdyby vyslyšela výzvy daňových poplatníků a vynaložené miliony na svou propagaci do státního rozpočtu vrátila?

