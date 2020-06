Parfumerie má vzácného spojence: Ve výběru parfému pomáhá umělá inteligence

Jaký parfém obvykle používáte? Jaké jsou vaše oblíbené ingredience? Dáváte přednost jemné nebo intenzivní vůni? Aby spotřebiteli pomohl nalézt nejvhodnější parfém, vznikl na internetu tento dotazník, který funguje díky algoritmům umělé inteligence.

Aplikace Perfumist a Sommelier orientují zákazníka v přehršli nabídek na trhu. Nose umožňuje výběr vzácných parfémů, zatímco Sillages Paris nabízí vytvoření parfému na míru. Co tyto aplikace a internetové obchody nabízejí? Jejich cílem je dát zákazníkovi možnost najít si svůj vlastní parfém tak, aby nevoněl stejně jako ostatní. „Umělá inteligence stále více ovlivňuje volbu produktů,“ říká Pierre Bisseuil, který je expert na tyto záležitosti. „Jak za takových podmínek ponechávat prostor pro libovolný výběr nebo překvapení?“

Je to jen špička ledovce

Tato diagnóza předpokládá, že zákazník ví, co má rád. Vede ho k vůním blízkým těm, které už používá. Ředitel inovace u výrobce parfémů IFF Arnaud Montet říká, že vycházet z čichových charakteristik je chyba. „Ty by měly být třešinkou na dortu, stejně jako barva, když si vybíráme auto. Parfém je totiž především výrazem naší osobnosti. Z toho je třeba vycházet a pak se nám otevře pole možností a můžeme dávat doporučení,“ dodává. Takový postup například používají firmy Hermetica nebo D’Orsay, které provázejí spotřebitele v jeho volbě a nabízejí dotazníky, které je možno vyplnit na internetu nebo s poradcem.

Využívání umělé inteligence v produkci parfémů je jen špička ledovce. Algoritmy pomáhají nejen pokud jde o prodej, ale také, a především, v srdci tvorby parfémů. Tři velcí výrobci parfémů - IFF, Givaudan a Symrise - si opatřili superpočítače schopné zpracovávat nekonečné množství informací. Například Symrise má program Philyra, který analyzuje více než 1,9 milionu již existujících vůní a tisíce surovin, ale také údaje o preferencích spotřebitele.

Může být i řecké seno

Přijdou tedy parfuméři o práci? „Tak tomu rozhodně není,“ namítá Montet. „Umělá inteligence není samořízený vůz, je to spíše GPS.“ Parfumér Jean-Christophe Hérault k tomu dodává: „Vybíráme směr a itinerář z toho, co nám nabízí počítač. Můžeme se však vydat i zcela jinou cestou a neřídit se tím, co nám říká,“ upozorňuje.

Za pomoci programu Philyra vytvořil parfumér David Appel pro brazilskou značku O Boticario dva parfémy zvláště určené pro mileniály s neobvyklými tóny: pro dámský parfém použil květy vonokvětky, pro pánský parfém pak vůni semen pískavice řeckého sena.

Kombinace, které nikoho nenapadnou

Daniela Andrierová, jež pracuje pro Givaudan, zvolila santalové dřevo a muškát, které jí navrhl systém Carto, a vytvořila parfém She Was An Anomaly pro značku Libre d´Orange. Jsou to kombinace, které by jinak nikoho nenapadly. „Parfumérství je umění, každá vůně má svůj podpis. Umělá inteligence nám umožňuje vymanit se z něho a jít nad obvyklou volbu,“ soudí Marion Costerová, která také pracuje pro Givaudan. „Je to pomoc, která nám umožňuje rychleji přistoupit k využívání nových surovin. Systém Carto mi pomohl například využít ovocné vůně. Zákazníci to brzy objeví v novém parfému.“

Všichni se shodují v tom, že umělá inteligence nijak nenarušuje kreativní proces, spíše naopak. „Umožňuje mi získat čas, abych se mohla věnovat intuitivní a emotivní tvorbě,“ tvrdí Alexandra Carlinová ze Symrise. Základem nového parfému zůstávají podvědomí a emoce parfuméra. A to dosud žádný přístroj není schopen nahradit.

