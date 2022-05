Pozor v hotelových pokojích: Hledejte skryté kamery, radí expert

Specialista na bezpečnostní kamery Marcus Hutchins prozradil, co je postřeba udělat hned poté, co vejdete do svého hotelového nebo jiného pronajatého pokoje. Je nutné ho důkladně zkontrolovat, může tam totiž být ukryto hned několik kamer. Řadu z nás by něco takového ani nenapadlo, údajně se ale jedná o poměrně častý problém.

Skryté kamery se mohou nacházet téměř v čemkoli. Mohou být jak v budíku, tak i v požárním hlásiči. To ale zdaleka není vše, výjimkou nebývají ani zrcadla a další nevinně vyhlížející předměty a nábytek.

Podle experta ale naštěstí existuje zaručený návod na to, jak tento problém odhalit. „Nejdříve je potřeba detailně prozkoumat předměty, které jsou položené na místech, na kterých byste natáčeni opravdu být nechtěli,“ uvedl Marcus. Ideální je tedy začít s předměty v koupelně a s těmi, které směřují přímo na postel.

„To, jestli je v daném předmětu kamera, zjistíte velmi lehce. Stačí na předmět posvítit. Pokud je v něm kamera, zahlédnete modrý odlesk,“ vysvětlil Hutchins.

Na videu tuto metodu demonstroval na budíku, který by měl rozhodně patřit mezi předměty, které je nutné zkontrolovat jako první. Po zasvícení na budík byl vidět modrý odlesk, skrýval tedy kameru. „K tomu, abyste ty předměty zkontrolovali, ani nepotřebujete nijak silné světlo, stačí vám jen baterka, kterou si můžete zapnout na mobilu,“ poradil uživatelům.

Video zhlédlo více než 30 milionů lidí a vysloužilo si desetitisíce komentářů. „Tak to ne, odteď se sprchuju v oblečení,“ napsal vyděšený sledující. „Super, další důvod, proč raději nevycházet z domu,“ objevilo se pod příspěvkem.

