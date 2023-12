Režisér Armageddonu asi chyběl na hodinách fyziky. Splnila se mu noční můra

Režisérovi Michaelu Bayovi se povedla umělecká noční můra – ačkoliv běžný divák byl z filmu nadšený a šlo o velmi komerční projekt, odborná veřejnost ho roztrhala na cucky. Když si zkrátka vezmete velké sousto z oblasti, které ani za mák nerozumíte, může to skončit nikoliv katastrofickým filmem, ale katastrofou.

Bible mluví o Harmagedonu

Přejdeme figurku Godzilly, se kterou si hraje mrštný mopsík a která se v každém záběru různě mění. Ale co projev prezidenta Spojených států, ve kterém říká, že Bible tento den nazývá Armageddonem? Ve skutečnosti se mluví o místě zvaném Harmagedon. Je to tedy lokace, a nikoliv konkrétní den. Avšak pro ten efekt…

Například během scény, kdy se střídají záběry na lidi po celém světě, je všude světlo. I děti na prvním stupni ale vědí, že čas není ve všech koutech zeměkoule stejný – někde by se mělo alespoň stmívat.

Oheň bez kyslíku

Problémy nastaly však už při odletu. Když před startem raketoplánu mluví A. J. s Harrym, je v jednom záběru vidět slavný nápis Hollywood. Přitom mys Canaveral, ze kterého mají odlétat, se nachází na Floridě, kde má NASA Kennedy Space Center. Je však jasné, kde se tenhle hollywoodský trhák točil, že?

Pozorným fanouškům také neuniklo drsné přistání na asteroidu. A. J. vstoupí do nákladního prostoru, aby si prohlédl poškození raketoplánu. Část trupu je stržená a jeho trosky hoří na podlaze. Ve skutečnosti by něco takového nebylo možné, protože oheň potřebuje kyslík, ten však z prostoru unikl při vytvoření trhliny. Jde o stejný princip, jako když doma uhasíte svíčku tím, že ji přiklopíte víčkem.

Ben Affleck měl pochybnosti

Zdá se, že tvůrci zkrátka zcela ignorovali zákony fyziky. Chtěli, aby to byl fascinující příběh plný emocí – a to se bezesporu povedlo. Jde například o první film, kde herci jakožto civilisté nosili pravé skafandry z NASA. Jeden vyjde na 3 miliony dolarů. I scéna, ve které startují raketoplány, je pravá. Režisér tehdy řekl, že pokud se to nepodaří na první dobrou, natáčení vůbec nebude pokračovat.

Ben Affleck se také údajně zeptal režiséra Michaela Baye, jestli by pro NASA nebylo snazší naučit své astronauty vrtat než vrtače trénovat na astronauty. Odpovědi se nedočkal – protože to by zkrátka nebyl příběh...

Zdroje: redakce, ČSFD, TV Nova, topzine.cz

