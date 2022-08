Rusové spolupracují s Ukrajinci a vládnou světovému esportu. Sankce se dají jednoduše obejít

Dota 2, Counter Strike, League of Legends. Pro běžného smrtelníka zřejmě nic neříkající pojmy, ale pro mladší ročníky jsou tato slova na stejné úrovni jako třeba fotbal či hokej. Populární počítačové hry, které hrají po celém světě stovky milionů lidí, jsou obrovským byznysem, kde se točí velké peníze.

Pořádají se světové turnaje za účasti televizí, ceny pro vítězné týmy se pohybují v řádech statisíců dolarů, nejlepší hráči jsou ve svých zemích celebritami (u nás je to zejména ostrostřelec ze hry Counter Strike Tomáš „Oskar“ Šťastný). Zemí zaslíbenou e-sportu je tradičně Asie, ale velké slovo mají také Rusové a samozřejmě Evropa a Amerika.

Dotě 2 kralují Rusové, sídlí raději v Srbsku

V neděli skončil v americkém Arlingtonu mezinárodní turnaj ve hře Dota 2. V grandfinále se utkali čínští favorité PSG.LGD s ruským Team Spirit. A byli to Rusové, kdo po epických čtyřech bitvách, z nichž některé trvaly více než hodinu, brali vítězství a také 200 000 dolarů pro vítěze. Ruský tým Spirit tak na nějakou dobu ovládl světovou Dotu 2.

Virtus.pro se přejmenovali

Jak je ale možné, že Rusové přijeli do USA? A proč je vůbec pořadatelé nechali hrát? Konkrétně u Team Spirit hrály roli dva faktory – tým se po ruské invazi na Ukrajinu přestěhoval do Bělehradu a v krátkém vyjádření odsoudil válku na Ukrajině. Formálně srbský tým, byť bez jediného Srba, tak do Arlingtonu odcestoval a mohl se turnaje zúčastnit.

Další z velkých adeptů na titul z Ruska, Virtus.pro, na to šel jinak. Aby se vyhnul sankcím, přejmenoval se na Outsiders a formálně startuje pod neutrální vlajkou. Jde samozřejmě jen o formální změnu, že jsou Outsiders Rusové z Virtus.pro ví každý, kdo se o esport zajímá.

Jako by Chelsea koupila Dynamo Moskva

Podobně je situace také v Counter Striku. Momentálně třetí nejlepší tým světa vyhrál v červnu major (název pro nejprestižnější druh turnaje) v Dallasu. S Cloud 9 je to trochu složité. Samotná organizace je americká, domácí základna je v Kalifornii. Dlouhá léta tým reprezentovali hráči převážně z USA. Týmu se ale přestalo dařit, a tak majitelé kompletně koupili celou sestavu ruského týmu Gambit. Je to asi stejné, jako kdyby si třeba londýnská Chelsea koupila všechny hráče Dynama Moskva i s trenérem. Rusové se přestěhovali do USA a formálně tak mohou startovat na všech turnajích. Krátce poté vyhráli zmiňovaný major v Dallasu a vyšvihli se na třetí příčku světového Counter Striku.

Spolupráce Ukrajinců a Rusů může v klidu fungovat

Druzí ve světovém žebříčku jsou veleslavní Natus Vincere, což je ukrajinský tým, který si vydobyl za léta svého působení velkou prestiž a slávu. Z pěti hráčů jsou hned dva Rusové, Denis „electronic“ Šapirov je dokonce kapitán týmu.

Spolupráce je prý výborná, věci kolem války si kluci nejspíš dávno vyříkali, takže tým šlape a několikrát už byl i na pozici nejlepšího týmu světa. V Counter Striku se to ruskými týmy jen hemží, není bez zajímavosti, že i česká organizace Entropiq patřící pokerovému hráči Martinu Kabrhelovi, má kompletní ruskou hráčskou sestavu.

Sankce prakticky neexistují, vše se dá obejít

Suma sumárum ruských esportových týmů se sankce prakticky nedotkly. Organizátoři jim dali hned několik možností, jak je obejít. Buď stačí napsat nějaké formální odsouzení války na Ukrajině, nebo přesídlit do jiné země, případně se nechat koupit jinou organizací. Kdo nechce nebo nemůže udělat nic z toho, může se přejmenovat a startovat pod neutrální vlajkou. Rusové tak budou celkem bez problémů i nadále bojovat na mnoha prestižních světových turnajích.

Zdroj: esportinsider.com

KAM DÁL: Hra na hudební nástroj významně pomáhá vývoji dětí.