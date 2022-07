Válka na Ukrajině jako přes kopírák: Stejný konflikt už se odehrál před sto lety, podobnost je šokující

Mussolini chtěl obnovit slavné římské impérium, ovšem jeho armáda byla slabá a v Evropě by těžko dobyla nějaké území. Zato v Africe, konkrétně v Habeši, se nedalo s velkým odporem počítat. Duce tak slíbil Italům, že jim dá zámořskou kolonii, čímž obnoví slábnoucí moc své země.

Záminkou se stal uměle vyvolaný incident u Walu Walu, při kterém zemřelo několik vojáků na obou stranách. Cílem bylo okamžitě eskalovat situaci. Mussolini prohlásil, že smrt jeho vojáků smyje jedině, když se Habeš vzdá velké části svého území, posléze už rovnou požadoval, aby Itálii připadla celá země.

Věc měla urovnat konference OSN, na kterou ale, podobně jako třeba později v Mnichově, nebyla přizvána napadená strana. Velmoci jednaly o tom, jak situaci uklidnit. Stačilo by, kdyby se Habeš vzdala, a na světě by byl zase mír. Proti byla zejména Velká Británie, která hrozila uzavřením Suezského průplavu. Bez přístupu k němu by ale Italové vůbec Habeš napadnout nemohli, ani by nemohli zásobovat svá vojska.

Když budete proti, vyhlásím vám válku

Tehdy Mussolini udělal přesně to, co dnes dělá Putin. Pohrozil, že uzavření průplavu pro jeho lodě bude chápat jako vyhlášení války. Vláda v Británii by těžko vysvětlovala, že válčí s Itálii kvůli… Habeši?

Ve skutečnosti Mussolini bluffoval, ve válce by jej Británie drtivě porazila, její loďstvo bylo neporovnatelně silnější než to italské. Jenže slovo válka doslova děsilo Evropany, takže Británie couvla a průplav zůstal otevřen. Italská vojska se vrhla na nebohé špatně vyzbrojené Habešany.

Zbraně Habeši ne, aby byl rychle mír

Aby nebyli zase tak špatně vyzbrojení, potřebovali, aby jim někdo dodával zbraně. I tohle si Itálie pohlídala. Prosadila v OSN mírovou rezoluci, aby se konflikt dále neeskaloval, nikdo nesměl žádné bojující straně dodávat zbraně. To ale vadilo pouze Habeši, Itálie měla vlastní zbrojní průmysl a dokázala si vše vyrobit. Opět je zde jasná paralela mezi dnešní situací na Ukrajině. Volání po zastavení dodávek zbraní, aby nebyla válka a neumírali lidé, vedlo k masakrům špatně vyzbrojených obyvatel Habeše.

Za Habeš v Evropě nikdo umírat nebude

Západ navíc prostřednictvím svých bank doslova financoval italské tažení. Když někdo zaváhal nebo chtěl uplatnit sankce, opět se začalo vyhrožovat válkou. Fungovalo to spolehlivě. V kuloárech navíc diplomaté ujišťovali Italy, že kvůli vzdálené africké zemi rozhodně nebudou umírat britští nebo francouzští vojáci. Byla by to přece cesta ke světové válce! Habeš za to nikomu nestojí.

Maďarsko tradiční potížista

Přestože začaly nakonec platit alespoň dílčí sankce, Itálie vždy mohla proplouvat Suezem a také nakupovat ropu pro své lodě. Nic dalšího vlastně nepotřebovala. Když už se podařilo na úrovni evropských zemí dohodnout nějaký společný postup, byla jedna země, která do toho vždy hodila vidle – Maďarsko. Navíc v Evropě zaznívaly argumenty, že sankce proti Itálii nejvíce škodí samotné Evropě, zatímco Italové si stejně vesele válčí. Nepřipomíná to něco?

Habeš musí být kompletně poražena

Duce na domácí frontě pracoval především na propagandě. Podařilo se mu zcela zfanatizovat italskou společnost, která ještě před nedávnem proti nějaké Habeši neměla ani to nejmenší. Najednou se provolávala smrt proradným Habešanům a požadovalo se naprosté a totální vítězství nad chudou africkou zemí. Italům to ale na frontě tradičně moc nešlo, takže se bombardovaly školy, nemocnice, terorizovalo se civilní obyvatelstvo a docházelo k hrůzným masakrům a pleněním. Opět nic, co bychom neznali i dnes. Habešané neměli letectvo, takže ze vzduchu se to na vesnice a města útočilo jedna radost.

Rychle ukončit sankce

Není divu, že Italové nakonec obsadili hlavní město Adis Abebu, a tím válka skončila. Jak zareagovala Evropa? Přední politici požadovali okamžité ukončení sankcí, což bleskově odsouhlasila OSN.

Pokud se Vladimir Putin někdy zaobíral jinými dějinami než těmi Ruskými, musel ho vývoj války proti Habeši minimálně inspirovat. Mnozí evropští vládci ovšem dějiny neznají, takže opakují stejné chyby a neosvědčené postupy. Naštěstí ne všichni a našlo se i dost zemí, které se chovají odvážněji než v Evropa roce 1936.

