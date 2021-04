Bagrista, který odšpuntoval Suez popsal, jak zachránil světový obchod a říká: Stále mi nezaplatili přesčasy

Najít rypadlo a řidiče, který by se pokusil zaklíněnou nákladní loď vyprostit. Vypadalo to skoro jako nadlidský úkol, všichni měli z obřího plavidla strach. Abdalláhu Abdalgavádovi se práce nejprve nepozdávala, pak na ni ale kývnul. Naštěstí, nikdo jiný totiž po ruce nebyl. A i když se rypadlo zdálo v porovnání s lodí jako zoufalý mravenec zírajícící na obřího slona, realita až tak vtipná nebyla.

Stačilo málo a by to můj konec

Abdalláh pracoval několik dní i jedenadvacet hodin denně a každou chvíli hrozilo, že kolos jeho rypadlo zavalí. I když s podobnými stroji jezdí už dlouhé roky, tentokrát se chvílemi opravdu bál. „Kdyby se loď vychýlila ze své polohy a naklonila se na stranu, byl by to konec bagru i můj,“ vzpomíná dnes usměvavý chlapík.

Několikrát mu na pomoc přijel další bagr, ovšem mělo to jen jepičí život. Řidiči se báli, tak se vždy stáhli a raději se věnovali odklízení nahrnuté zeminy. „Dokud jsem se nedostal do hloubky nějakých šesti metrů, remorkéry neměly šanci s lodí pohnout. Musely prostě čekat.“

Proč chyběl na oslavě?

Abdalgavád měl sám několikrát pocit, že z práce vycouvá. K rozhodnutí, že loď vyprostí, dospěl až po zhlédnutí nejrůznějších vtípků na sociálních sítí, které si prohlížel, když náhodou odpočíval. „Spal jsem maximálně tři hodiny denně. Jednou dokonce jen hodinu. Ale chtěl jsem celému světu dokázat, že na to mám.“

Nakonec se to opravdu povedlo, loď i za pomoci plovoucího rypadla Mašhúr uvolnil. Všichni padali únavou, ale byli šťastni. Kontejnery s nákladem se mohly rozjet do dalších destinací,světový obchod se opět mohl začít hýbat. Slavnostního ceremoniálu se ale Abdalgavád neúčastnil, pozvání totiž dostal pouhou hodinu před začátkem. „Lidé ze správy Suezského kanálu se plácali po zádech, jakou dobrou práci odvedli. Ale beze mě, řidiče rypadla, by tam loď visela ještě dnes. A mimochodem, stále mi nezaplatili přesčasy.“

