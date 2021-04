Nigerijská mutace koronaviru už je blízko. Úmrtnost je děsivá, dvojnásobná oproti jihoafrickému typu

Ve Velké Británii se objevuje stále více nemocných s tzv. nigerijskou mutací. Na konci února bylo případů 150, na konci března 250, dnes jsou jich přes tři stovky. Podle deníku The Sun obavy pramení zejména z toho, že míra úmrtnosti je 4,3 procenta, což je zásadně více než u jakéhokoli jiného kmenu (jihoafrická varianta má například 2,2 %).

Neopakujme chybu z loňského léta

Někteří odborníci už podle britského deníku spekulují o tom, že bude třeba zastavit rozvolňování a zajistit, aby do země necestovali "podezřelí" lidé. Takže mimo jiné zůstat u zákazu vycestování. Další ale upozorňují na to, že nárůst případů nestoupá nijak závratně. Jedním dechem ale dodávají, že to může být způsobeno tím, že se nigerijský kmen složitěji hledá.

„Nechápu, proč se řeší dovolená v zahraničí. Neopakujme chybu z loňského léta, kdy jsme uvolnili příliš brzy. Právě jsme otevřeli školy, lidé se vrací do restaurací. Zaměřme se tedy na úplné "domácí uzdravení", až pak se bavme o letecké dopravě. Pokud vše uspěcháme, dojde k dalšímu uzavření země,“ řekl The Sun profesor Devi Shridhar z univerzity v Edinburgu.

Nechceme, aby se k nám virus dovážel

Britský premiér odmítl prozradit, kdy cestování do zahraničí povolí. Tento týden však jeho kabinet představil tzv. semafor, tedy rozdělení zemí do tří barev podle aktuálního rizika. Sledovaných ukazatelů bude několik, jedním z hlavních to, jak v daném státě probíhá očkování a kolik jeho obyvatel má aplikovanou vakcínu.

„Doufáme, že do zahraničí budeme smět od 17. května. Ale nechci podceňovat potíže, se kterými se setkáváme v některých destinacích, kam by se lidé mohli chtít vydat. Nechceme, aby se k nám virus opět dovážel ze zahraničí,“ řekl Johnson během tiskové konference.

