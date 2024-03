Všude proniknou, vše zničí. Nejobávanější americký gang má jméno po mravencích

„Máme tady gang MS-13. Jsou stejní nebo horší než Al-Káida. Neradi po lidech střílejí. Rádi lidi podřezávají. Dělají věci, které nedokážete pochopit. Jsou to opravdová zvířata.“ Tato slova pronesl Donald Trump na shromáždění v Iowě v květnu 2017. Dal tak najevo, že jedním z hlavních cílů jeho úřadu bude boj proti nechvalně proslulému gangu Mara Salvatrucha neboli MS-13. A přidal jeden ze svých nesplnitelných slibů, že tento gang „z našich ulic velmi brzy zmizí, věřte mi“.

Podle vyjádření R. Hura, pracovníka ministerstva spravedlnosti, je heslem gangu „Zabíjet, znásilňovat, ovládat“. „Toto motto se snaží naplnit skutečně šokujícími násilnými činy, které mají vyvolat strach: krutými útoky mačetami, střelbou ve stylu poprav, skupinovým znásilňováním a obchodováním s lidmi.“ Podle FBI je většina trestných činů páchána na členech konkurenčních gangů, ale často jsou zraněni i nevinní lidé.

Kdo jsou gangsteři z MS-13

– Gang vznikl v Los Angeles v 80. letech. Vytvořili ho přistěhovalci, kteří uprchli ze Salvadoru před násilím a občanskými nepokoji.

– Gang se později rozrostl do středoamerických států, Mexika, Kanady a jinam. Někde ovládají i celá města. Aktivní jsou zejména na předměstích. Působí rovněž na většině území USA. Můj španělský kamarád mi před pár lety sdělil, že MS operují i u nich ve Španělsku.

– Počet členů gangu se odhaduje na 30 až 50 tisíc, z toho 10 000 působí ve Spojených státech.

Rekrutují se ze studentů středních a vysokých škol, převážně z přistěhovaleckých komunit. V případě odchodu jim údajně gang hrozí násilnou odplatou.

– Jejich činnost zahrnuje vydíraní, prostituci včetně dětské, loupeže, obchodování s drogami, vraždy.

– Vůdci gangu schvalují zabíjení „chavalas“ neboli členů konkurenčních gangů.

– K jejich subkultuře patří tetování, zásada nemilosrdné pomsty a satanistické praktiky. Název Mara Salvatrucha ve španělštině označuje druh bojovných mravenců, kteří zničí vše, co jim stojí v cestě.

Vsadili na Satana

Kromě nejhorších kriminálních činů je gang spojen ještě s jednou temnou záležitostí: satanismem. T. W. Ward ve své etnografii gangu tvrdí, že satanistické vlivy jsou staré jako gang sám. V 80. letech, kdy byl gang založen, byl jen o málo víc než klubem pro dospívající Salvadorce, kteří se zde mohli zfetovat a poslouchat metalovou hudbu. V jedné věci se ale odlišoval: „Několik členů byli zarytí satanisté, kteří uctívali ďábla a zacházeli tak daleko, že praktikovali hrůzné zvířecí oběti,“ píše Ward. Přestože se většina těchto „zhulenců“ ničeho podobného nedopouštěla, vsadili na to, že pověsti o uctívání ďábla jim dodají auru tajemna a hrůzy. Jeden z členů gangu Mara Salvatrucha vyprávěl Wardovi o svém zasvěcení do gangu. „Šli jsme na hřbitov a přísahali jsme tak, že jsme si navzájem vypili krev,“ řekl. „Vzali jsme si nůž, pořezali si ruce a pak jsme krev vypustili do poháru, abychom ji vypili. Vykouřili jsme hodně trávy a pak jsme rozřezali kočku.“

Hrůzné pověsti nelhaly

Před sedmi lety bylo více než tucet členů gangu obviněno nejméně z osmi vražd na území USA. Americká policie prohlásila, že gang, označovaný za „nejobávanější na světě“, údajně obětuje nezletilé dívky při satanistických rituálech. Washington post potvrdil, že pověsti o tom, že gang uctívá ďábla a praktikuje rituální oběti, jsou pravdivé: „Je to poprvé, co byly v USA předloženy důkazy o údajné účasti jeho členů na satanistických vraždách.“

Naše paní Svatá Smrt

Podle starší zprávy z Mexika se členové gangu stali přívrženci místního kultu Santa Muerte (Naše paní Svatá Smrt). Jedná se o personifikaci smrti a světici v lidovém katolicismu. Vyšetřovatelé nalezli v domech údajných nájemných vrahů spojených s gangem Mara Salvatrucha oltář zasvěcený Santa Muerte se jmény těch, kteří se měli stát jejími dalšími oběťmi.

Detektivovi z protigangové jednotky jeden člen gangu vysvětlil, že když jdou někoho zabít, žádají o nadpřirozenou ochranu. „Nevím, jestli to sloužilo jako ochrana, nebo jestli jim to fungovalo, ale podle toho, co říkal, byl tento člen gangu už dvakrát zachráněn,“ řekl vyšetřovatel.

Předseda evangelické aliance César Vásquez k tomu poznamenal: „Je to něco negativního, protože se vzývá Satan. Výsledkem je prokletí země a rodiny. Plánují páchat zlo a vzývají temnotu, aby se pomstila případným nepřátelům.“

Jsem satanista – smím všechno

R. Bunker a J. Sullivan ve své studii dospěli k závěru, že gangy a kartely přijaly narkokulturu a rituální praktiky jako součást své sociální a skupinové identity. Někdy rituální praktiky používají k ospravedlnění násilí nebo je využívají během násilných útoků. Toto symbolické násilí jim slouží k tomu, že ospravedlňuje sociální banditismus a formuje skupinovou identitu. Jinými slovy, s pomocí temných sil a s mocným gangem za zády „si můžu dovolit všechno a nikdo si na mě netroufne“.

