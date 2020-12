Záhada pražských Stínadel. Lidé v době koronaviru hledají mýtické místo z Foglarovek

Praha je město křivolaké, plné skrytých průchozích pasáží a úzkých nenápadných uliček. Od podstaty je stvořeno pro tajemné vyprávění na hranici fantazie a pravdy. Své o tom věděl také Jaroslav Foglar, který toho ve své tvorbě mnohokrát využil. Povedlo se mu to dokonce natolik, že svým čtenářům pořádně zamotal hlavu. Minimálně co se týče jedné čtvrti, která možná existuje, a možná také ne. Řeč je samozřejmě o Stínadlech.

O tom, že se slavný autor inspiroval v realitě, není pochyb. I dnes přes obrovský počet turistů najdete v samém centru Prahy místa, jejichž genius loci odpovídá právě tomuto literárnímu obrazu. Existují doopravdy a pokud ano, kde je máme hledat?

Jizvy na zdech

Když na Staré Město pražské padne noc, získá zcela novou podobu. Je však nutné splnit jeden zásadní předpoklad. Vyhněte se turisticky oblíbeným trasám. V bludišti úzkých uliček, tajemných dvorků a nepředpokládaných pasážích je to stále možné. Místa, kde lampa ozáří oprýskanou zeď historického domu, možná překvapí nečekaný vzkaz napsaný křídou: „Stínadla jsou zde!”

Kdo při procházkách dává pozor a otevře se magické síle Prahy, jistě si vzpomene i na legendární Stínadla z pera Jaroslava Foglara. Je tak jasné, že pro inspiraci nemusel chodit daleko. Jaká část města však k této neexistující čtvrti nejvíce pasuje? Člověk následně zjistí, že Stínadla možná opravdu existují.

Jaroslav Foglar poznal prostředí Haštalsko-Anežské čtvrti po roce 1925, když zde pracoval v místní papírně. Inspirací mu byly i fotografie zaniklé židovské čtvrti.

Stačí věřit

Ono totiž nemusíte chodit pouze v uličkách Starého Města. Je však pravda, že atmosféra míst, která jsou mimo pozornost turistického ruchu, umí zapůsobit zajímavou a až mystickou atmosférou. Kdo zná okolí Haštalského náměstí, jistě potvrdí, že i tam by se klidně mohla pravá Stínadla nacházet.

Milovníci pražských uliček však potvrdí, že „pravá” Stínadla najdete o několik pražských ulic dál. Stačí se z rušné Národní třídy vydat směrem k Betlémskému náměstí a vaše pouť může začít. Pozorně sledujte vzkazy na zdi, protože v hledání stop po Foglarově imaginaci nebudete sami.

Kdo se tak ztratí v uličkách kolem Liliové ulice a ocitne se třeba v úzkém průchodu z Řetězové ulice, má skoro vyhráno. Praha je naštěstí mnohem pestřejší a v noci dvakrát tolik. Ulice, které nikam nevedou, nečekaně obrovské dvorky s pavlačovými domy, zakroucené pasáže, které nemají konce.

To všechno může být Staré Město, když dobře posloucháte intuici a odhodláte se dobrovolně ztratit i za cenu toho, že se budete celou noc točit v kruhu. Život ve Stínadlech totiž stále pokračuje. Stačí dávat pozor a věřit.

Nudná realita

Literární podobu Stínadel zcela jistě ovlivnil fakt, že oblasti okolo Haštalského, Petrského a Betlémského náměstí Jaroslav Foglar velmi dobře znal. Není tak náhoda, že se do těchto míst vrací odkaz právě jeho díla. Na zdech se tak objevují nejrůznější vzkazy, které celou mystiku kolem této oblíbené fiktivní čtvrti doslova oživují.

Jen se běžte podívat ke kostelu sv. Anny, když na město padne tma. Lidé si tak i v dnešní uspěchané době umí hrát a pomáhají podpořit neobyčejnou atmosféru Starého Města.

Je to totiž osvěžující fakt vedle nezastavitelného turismu, který zásadně promlouvá do stylu a podoby života v této úžasné čtvrti, která ve světě nemá obdoby. Snad už jen v knihách Jaroslava Foglara. Tak vzhůru do Stínadel. Zkuste si to na vlastní kůži.

