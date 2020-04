Zákazy v otevřených obchodech. Vláda povolila koukání, ale koupit si nic nesmíte

Jsou to takové vládní jednohubky. Další vlna uvolnění bezpečnostních omezení je jen zdánlivým milodarem nedočkavým shopaholikům. Otevřené obchody s oblečením totiž můžete navštívit, ale to je asi tak všechno. Nevyzkoušíte si nic. Kdo z nás trefí svoji velikost? Tím spíš, že za poslední týdny jsme doma mohli dost přibrat.

/POLITICKÁ SATIRA/ Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejnilo pravidla, s kterými se budou muset občané v následujících dnech sžít. Kromě toho, že knihy v knihovně pobydou ve speciálních boxech v dvoudenní „karanténě” a v knihkupectví si knížky nebudete moci prohlížet, tak největší zásah čeká návštěvníky obchodů s oblečením. Zdá se, že vláda chce vyhovět těm, kteří trpí závislostí spojenou se sledováním oblečení v regálech, nic jiného je totiž nečeká. O co konkrétně jde?

Zkoušet? Koupit? Nikoli

Ministerstvo nejdříve přišlo s tím, že si v obchodech nebudete smět oblečení vyzkoušet. Tím už dopředu odsoudil nákup k neúspěchu, protože bez vyzkoušení si v obchodech s oblečením koupíte maximálně spodní prádlo a ponožky.

Přísné pravidlo mělo pomoci lidem bez zaměstnání najít uplatnění, alespoň ve formě brigády. Stát se totiž chystal platit skupinky bezpečnostních pracovníků, kteří by hlídali, zda nejsou lidé v převlékacích kabinkách. Ne všechno totiž stihnou zaznamenat bezpečnostní kamery.

Tento nápad nakonec ministerstvo vnitra posoudilo jako na hraně omezování lidských práv. Vláda tak dospěla k dalšímu bodu, který má spíše experimentální charakter. Na oblečení se nově nesmí sahat. Obchodní řetězce tak v reakci na podivné nařízení ve velkém skupují všechny umělohmotné figuríny, co jsou na trhu. Je jich však nedostatek.

Vrcholem nařízení je pravidlo, že si oblečení nesmíte ani koupit. Vláda tak má plán, že když vám nevyhovuje výběr na webových stránkách, přijdete se podívat do obchodu, kde si vyberete, ale zaplatíte z domova přes internet.

Nepovedený vtip

Zákazníci nechápou a obchodníci si stěžují. „Jako já si halenku musím vždycky vyzkoušet. Velikost nevelikost, já to nikdy neodhadnu. Navíc nedám peníze za něco, co nejdřív neuvidím na sobě, ne? To dá rozum,” rozčiluje se paní Květa, kterou jsme zastihli, jak venčí psa před svým oblíbeným butikem.

Oprávněný hněv však člověka neobleče, takže i paní Květa si nakonec bude muset nabídku v obchodech nejdříve prohlédnout a spoléhat na to, že právě její halenka bude vystavená na figuríně. Hledání v regálech je totiž v současné chvíli nezákonné.

Obrovské zklamání díky ministerstvu zažili také chudí milovníci knížek. Ti se nejdříve zaradovali, že se jim zase otevře knihkupectví a budou si moci v regálech přečíst celý román, než je vedoucí služby nevyžene ven. V knihách se totiž aktuálně nemůže listovat. Na rozdíl od oblečení si je můžete alespoň koupit. Když si je však přinesete domů, musíte počkat týden, než z nich vyprchá potenciální koronavirový návštěvník.

Omezení budou platit také pro návštěvníky knihoven. Ti musí přečtené knížky vkládat do obrovské speciálně nepropustné krabice, kde bude fixou napsáno karanténa. Vynález do každé knihovny distribuuje Akademie věd. Uvnitř karanténní knihovny bude také alarm snímající pohyb. Jedná se o bezpečností opatření proti opravdu hladovým čtenářům.

Možná se však obecně spíše jedná o nepovedený vtip. Uvidíme, můžete posoudit sami…

