Žijeme v době, kdy si lidé manifestují práci, prosí Vesmír o peníze a kartářky na TikToku věští za dárečky

Vesmír je nekonečný. Pomocí myšlenky, která má svou energii, si můžete přitáhnout do života takřka cokoliv. Třeba létající žirafu – žertujeme. Jen trochu. Obživlou Pučálkovic Aminu vám na sociálních sítích taky nikdo neslíbí, klidně si ale můžete zaplatit kurz, pomocí kterého se dozvíte, jak být konečně bohatí a vystoupit ze svého stínu.

Když touhu po hojnosti vystřídá strach

Stačí, když si budete správně přát. Vyzkoušet si to můžete podle obvyklých rad při hledání parkovacího místa. Až pojedete příště autem, intenzivně myslete na to, že tam pro vás nějaké to volné místo k zaparkování bude. Pokud si jen trochu připustíte, že by mohlo být plno, Vesmír vám to bude projektovat a skutečně nezaparkujete. Absurdní příběh? Ne tak docela. Pochází z knihy Jak si správně přát, kterou napsal Pierre Franckh. A kterou zřejmě četly miliony lidí po celém světě.

Podle Rhondy Byrne, která napsala knihu Tajemství, existuje zákon přitažlivosti, který ovlivňuje celý náš život. Na co myslíte, to roste. Přitahujete si to do života. „Myšlenka pozitivního myšlení mi přišla skvělá. A pořád je! Jenže když pořád čtete, že nesmíte myslet na nic špatného, jinak si to do života přitáhnete, začnete se bát. Alespoň u mě to tak bylo,“ vypráví svou zkušenost pro Čtidoma.cz Klára.

Kurzy za statisíce nejsou výjimkou

„Když mě opustil bývalý přítel, neměla jsem peníze. Toužila jsem být bohatá a konečně se mít dobře. Zaplatila jsem si kurz, který stál 111 tisíc. Půjčila jsem si na to od banky s velmi nevýhodným úrokem. Ale chtěla jsem, to bylo moje rozhodnutí. Byla jsem přesvědčená, že to klapne. Nic se nezměnilo, v kurzu se neustále mluvilo o vesmírných zákonech, karmických zákonech, auře a síle myšlenek. Skončila jsem leda tak bez peněz,“ popisuje svou zkušenost s kurzy na Instagramu, se kterými se roztrhl pytel.

Nedávno se takovému podnikání s lidským strachem (a hojností, samozřejmě) věnoval profil na Instagramu s názvem Lovci klamu. Podnikatele s hojností nazýval ezošmejdy a kladl si za cíl vymýtit lživé sliby. Dokonce jsme s nimi měli domluvený rozhovor, pak se po nich ale slehla zem. Poslední příspěvek přidali loni v červnu. Za dobu svého působení nasbírali téměř 30 tisíc sledujících.

Zeptali jsme se koučky hojnosti Magdy, kde bere vzdělání pro své podnikání.

„Myslím, že to v sobě buď člověk má, nebo nemá. Já jsem byla vždy citlivější na energie a znamení Vesmíru. Neučím nic, o čem bych nebyla přesvědčená, že to skutečně funguje. Zkušenosti získávám prací s lidmi, četbou nebo mentoringem od zkušenějších. Čarodějky tu byly statisíce let. Proč se teď lidé obouvají do nás? Lidé po setkání se mnou mění své životy, dávají svým snům novou energii. Kdo to nezkusil, nemůže soudit. V každé době existuje někdo, kdo má dar, a ten, kdo ho prostě nemá,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz

Výklad karet za dárečky na TikToku

Podnikání s ezo hojností má však svého pokračovatele také na TikToku. Začalo to videi, kdy slečny vykládají karty. Nedají k videu žádný hashtag a řeknou vám, že pokud toto video v sekci „Pro Tebe“ vidíte, měli jste tohle slyšet. To asi není nic proti ničemu, je to zábava, občas k zamyšlení, lidé často píšou, že to skutečně potřebovali slyšet. Ty dobré kartářky vědí, že se nikdy nemá sdělovat nic negativního. Vždy by měly karty člověka nasměrovat, nikoliv mu dát přesný scénář. Proti tomu nemáme nic a přijde nám to docela roztomilé.

Jiným byznysem jsou však kartářky, které zapnou živé vysílání a čekají, až jim pošlete dáreček. To je poměrně nový a oblíbený způsob, jak si na TikToku přivydělat. Proslula tím zejména Lada Horová, známá jako Laduška, která za dárečky od sledujících dělala psa a čichala svému partnerovi k zadku. Teď se objevily kartářky, kterým stačí poslat dáreček a otázku na streamu. Nedávno jedna z takových, říkejme jí třeba Martina, na svém streamu sledující radila v duchu: „Kočičko, no to bys chtěla vědět, jestli tě ten tvůj podvádí. Ale já přece nemůžu vykládat zadarmo, pošli dáreček a uvidíme.“ Jakou sílu má taková věštba, to můžeme jen spekulovat. A také doufat, že každý, kdo se obrátí k síle Vesmíru, také zvedne zadek a začne na sobě pracovat. „Vesmír dá těm, kteří se snaží a jsou vděční za to, co už mají!“ upozornila nás koučka Magda.

Jestli skutečně tyhle dámy rozumí silám, které běžní smrtelníci nevidí, se asi nikdy nedozvíme. Je však evidentní, že se na TikToku rozvíjí nový segment byznysu, který je poměrně zajímavý. A také kontroverzní.

