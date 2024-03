Znepříjemňují vám v práci život? Možná jste se stali obětí mobbingu či bossingu

Mobbing je výraz pro šikanu, která přichází ze strany kolegů. Cílem jejich útoků je obvykle vaše propuštění, přičemž tyto útoky bývají rafinované, skryté a často zákeřné. Nejde však o nahodilé spory u automatu na kafe. Aby se jednalo právě o mobbing, musí se takové situace dít minimálně jednou týdně, a to kontinuálně po dobu šesti měsíců. Pokud se naopak bojíte jít do práce kvůli šéfovi, který na vás nenechá nit suchou, je to bossing.

I kolega vás může dostat na kolena

Motivem mobbingu je často strach ze ztráty zaměstnání, nízká firemní kultura, obyčejná lidská závist nebo povaha agresora. V takovém případě je dobré promluvit si o situaci s vedoucím, obrátit se na psychologa, pokud vás situace omezuje v běžném životě, nebo zkusit napřímo mluvit s agresorem. To však mnohdy nemusí mít žádný účinek. Pak je otázkou, jak se k tomu vedení postaví a na kolik je to pro ně závažný problém. Někdy mají nadřízení tendence označovat mobbing jen za „neshody mezi podřízenými“. Pokud nic z toho nepomůže, můžete ze zaměstnání odejít. Měla by to být ale vždy poslední možnost. Agresor bude mít v takovém případě pocit, že vyhrál, a vy se budete cítit poražení. Někdy to tak nemusí být to nejlepší řešení.

Bossing jako nebezpečná šikana

Pokud je ale nadřízený vůči vám zaujatý a svým jednáním vás záměrně poškozuje, vytýká vám každou maličkost nebo snad přehnaně kontroluje, co celé dny děláte, může se jednat o bossing. Projevuje se tak, že vám šéf například:

neschválí dovolenou bez důvodu,

sexuálně vás obtěžuje,

zadává vám až příliš složité úkoly, které se už zprvu jeví jako nesplnitelné,

slovně vás uráží a mluví o vašem soukromém životě,

přehnaně kontroluje vaši docházku, splnění povinností, pauzu na oběd, telefonáty z domova,

bezdůvodně vám vyhrožuje výpovědí,

dává vám přemíru přesčasů,

probírá vaše drobné chyby, jako by to byla zkáza světa, zesměšňuje vás před kolegy, dává vás za odstrašující příklad,

zabraňuje vám dostat se k informacím od jiných nadřízených (pocit izolace, samoty)

a podobně.

​​Jak se bránit?

Schovávejte si důkazy o skrytém psychickém teroru, ačkoliv obrana proti bossingu je mnohem těžší. Často se totiž může stát, že už zkrátka nemáte zastání. Je to důkaz o problematické povaze manažera, ale vedení to může vidět úplně jinak. Domluva je pak těžká. Můžete se pochopitelně vždy obrátit buď na firemního ombudsmana, kterého dnes již moderní společnosti mají, nebo na personální oddělení.

Stěžovat si můžete také se shromážděnými důkazy u vyššího managementu, u tvrdého bossingu ale bývá nejjednodušší odejít. Na rovinu řečeno, v takovém případě to zkrátka bývá boj s větrnými mlýny.

Výhrůžky a žádné zastání, vzpomíná naše čtenářka

S tím se setkala i naše čtenářka Ivana (52), kterou bossing překvapil ve veřejné správě. Když přišel nový tajemník, dozvěděla se, že se mu nelíbí její vazby a přátelské vztahy s bývalým starostou. A problém byl na světě. Jak vypadá bossing v praxi? „Dali mi nepřesnou informaci, já jsem ji napsala a dostala jsem vytýkací dopis, že jsem uvedla občany města v omyl a že jestli se to stane ještě jednou, půjdu,“ vzpomíná na období, které pro ni vůbec nebylo jednoduché. „Jenže mi tu informaci řekli ústně, tak jsem neměla žádný důkaz kromě případného svědectví kolegy, kterého jsem do toho nechtěla míchat,“ potvrzuje potřebu být v nejvyšší možné míře ostražitý.

„Pak mi bez důvodu snížil odměny, které mi navrhla vedoucí, několikrát mi on i vedení města opakovali, že si mám uvědomit, na které straně mám stát. Tajemník i starosta věčně seděli na internetu a sledovali, kdo ze zaměstnanců si dovolí dát ‚paleček‘ k jakémukoliv náznaku kritiky nebo nesouhlasu s vedením, za což okamžitě přišel postih.“

Nezapomeňte však na zlaté pravidlo – mobbing ani bossing nijak nevypovídají o vás ani vašich kvalitách. Je často vyjádřením povahy šikanujícího a nemusíte se mu nijak podvolit. Naopak je žádoucí, abyste se za sebe postavili. I přesto může být někdy nejlepším možným řešením odejít a najít si místo, kam budete každé ráno vstávat s úsměvem…

