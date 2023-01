Nespavost: S usínáním vám pomůže oblíbený druh ořechu, který má každý doma

S nespavostí neboli insomnií už se setkal asi každý. Jde o poruchu spánku, která se projevuje jak neschopností usnout, tak i např. probouzením se uprostřed noci.

Zároveň tato porucha snižuje celkovou kvalitu našeho odpočinku. Může tak ovlivňovat nejen náš spánek, ale zkrátka všechny aspekty našeho každodenního života. Projevuje se totiž mimo jiné i vyčerpáním a problémy se soustředěním.

Krátkodobá a chronická insomnie

Nespavost se dělí na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá nespavost, tedy problémy se spánkem, které trvají krátký časový úsek, nám z dlouhodobého hlediska ve většině případů nijak neuškodí.

Dlouhodobá neboli chronická insomnie, tedy nespavost, která trvá více než 3 dny v týdnu v časovém období delším než 3 měsíce, může dokonce ohrozit náš celkový zdravotní stav.

Chronická nespavost totiž zvyšuje riziko vzniku cukrovky, onemocnění srdce, ischemické choroby a rakoviny.

Příčiny insomnie

Nespavost může mít celou řadu příčin. Ideální je tedy pokusit se přijít na to, co vaše problémy se spánkem způsobuje, a pokud je to možné, se danému faktoru pokusit vyhnout.

Mezi příčiny insomnie patří:

stres

úzkost

hluk

deprese

teploty v místnosti (příliš chladno i příliš vysoké teploty)

nepohodlná matrace

alkohol

kofein

nikotin

noční směny

pásmová nemoc (jet lag)

rekreační drogy

S usínáním vám pomohou i některé druhy ovoce. Více se dočtete Více se dočtete zde

Mandle a nespavost

Ať už ale vaše problémy se spaním způsobuje cokoliv, existuje jedna potravina, která vám s usínáním pomůže a navíc také zvýší kvalitu vašeho spánku. Řeč je o obyčejných mandlích.

Mandle totiž patří mezi potraviny, které jsou bohatým zdrojem melatoninu neboli hormonu spánku.

Tyto lahodné ořechy jsou navíc také zdrojem hořčíku. Dostatečná konzumace potravin nebo doplňků stravy obsahujících tento minerál nám také může pomoci zlepšit kvalitu našeho spánku. A to zejména u těch, kteří trpí nespavosti.

Hořčík snižuje hladinu kortizolu v těle. Ten naše tělo uvolňuje v momentě, kdy pociťuje stres, který je jedním z faktorů způsobujících nespavost.

Zdravotní benefity mandlí

Mandle nám mohou nejen pomoci zbavit se nespavosti, ale mají i celou řadu dalších zdravotních benefitů. Jsou totiž bohatým zdrojem vitamínů, minerálů a dalších živin, které jsou ke správnému fungování našeho organismu naprosto nezbytné.

Zhruba pouhých 30 g mandlí totiž obsahuje 18 % doporučené denní dávky fosforu pro dospělého člověka, 23 % riboflavinu. Ve 30 g těchto oblíbených ořechů najdete také 31 % doporučené denní dávky manganu pro ženy a 25 % doporučené denní dávky manganu pro muže.

Pravidelná konzumace těchto ořechů nás navíc může ochránit před vznikem hned několika vážných chronických onemocnění. Patří mezi ně mimo jiné i diabetes II. typu, srdeční choroby a další.

Antioxidanty, které mandle obsahují, totiž pomáhají chránit buňky našeho těla před poškozením, které může vést právě ke vzniku těchto chorob.

Zdroj: Healthline, National Health Service

KAM DÁL: Jednoduché těstoviny, které si můžete dát i při dietě. Nezapomeňte na protein.