Insomnie: S nespavostí vám pomůže i paradoxní metoda

S insomnií neboli nespavostí už se někdy setkal asi každý z nás. Insomnie, která se projevuje problémy s usínáním nebo brzkým probouzením, se dělí na akutní a chronickou, jak informuje WebMD.

Za akutní můžeme považovat problémy s nespavostí, které vás trápí od jednoho dne až po několik týdnů, jako chronickou insomnii můžeme označit problémy se spánkem přetrvávající déle než 3 měsíce.

Insomnie

Tento nepříjemný problém se také dělí na primární a sekundární insomnii, a to podle toho, co konkrétně nespavost způsobuje.

Primární insomnie nesouvisí s žádným vaším zdravotním stavem, zatímco sekundární insomnie může být způsobena astmatem, rakovinou, depresí a dalšími problémy zdravotního charakteru, nebo užíváním látek, jako je alkohol.

Primární insomnie

Tento druh nespavosti může způsobit mimo jiné:

stres

okolní faktory, mezi které patří hluk, světlo či teplota v místnosti, kde spíme

náhlé změny našeho pravidelného spánkového režimu (jet lag, noční směna a další)

geny

Sekundární insomnie

Tento druh nespavosti mohou způsobit mimo jiné i:

problémy s duševním zdravím (úzkost, deprese a další)

bolest

těhotenství

hypotyreóza

léky na alergie, nachlazení, depresi, vysoký krevní tlak nebo astma

kofein

tabák

nadměrná konzumace alkoholu

spánková apnoe

syndrom neklidných nohou

demence (Alzheimerova choroba a další)

PMS

menopauza

ADHD

Nepříznivé dopady insomnie na naše zdraví

Insomnie není pouze nepříjemným a vyčerpávajícím problémem, může mít totiž také hned několik vážných negativních dopadů na náš celkový zdravotní stav, a to zejména pokud trpíte chronickou nespavostí.

Nespavost zvyšuje riziko vzniku následujících zdravotních problémů a stavů:

mrtvice

astma

záchvaty

záněty

obezita

cukrovka

vysoký krevní tlak

srdeční choroby

zvýšená citlivost na bolest

oslabení imunitního systému

Paradoxní metoda

S rychlým usnutím a se zbavením se insomnie nám mimo jiné může pomoci i tzv. paradoxní metoda. Tento jednoduchý způsob, jak rychle usnout, je postavený na paradoxním záměru, který je velmi podobný metodám reverzní psychologie.

Někdy, když víme, že něco nesmíme, nebo naopak musíme, najednou chceme udělat pravý opak. Může za to právě paradoxní záměr, který můžeme lehce využít i u usínání.

Řada z nás ulehá do postele s tím, že musíme co nejrychleji usnout. To jediné, co váš mozek poté chce dělat, je být vzhůru. Zkuste dnes ulehnout do postele s tím, že ať se děje, co se děje, usnout nesmíte. Nalákáte tak váš mozek ke spánku a můžete tak usnout už do 5 minut.

