Inkontinence trápí i muže: Příčiny jsou různé, od Alzheimera až po poškození při sportu

Potíže s únikem moči řeší podle průzkumů každý čtvrtý muž starší čtyřiceti let. Jde nejen o zdravotní a hygienický problém, ale velice negativně dokáže ovlivnit psychiku a společenský, intimní a pracovní život mužů. Včasná konzultace inkontinence s odborníkem i použití správných inkontinenčních pomůcek v období do vyléčení inkontinence jsou proto klíčové.

Prvním krokem je přiznání potíží

„Přiznání potíží s inkontinencí sobě i následná konzultace s lékařem bývají pro muže obtížné. Pacienti se za toto nepříjemné onemocnění většinou stydí a zpravidla se se svým trápením uzavírají sami do sebe. Vedle zhoršení inkontinence samotné tak může být ve velké míře poznamenána i psychika pacientů. I přesto, že se jedná o tak intimní problém, není rozhodně dobré s konzultací otálet a čekat, že se problém vyřeší sám od sebe. Neváhejte co nejdříve navštívit odborníka, který najde příčinu problému. Čím dříve se inkontinence začne řešit, o to snadnější bude pravděpodobně její řešení,“ upozorňuje MUDr. Otakar Mareš, primář urologického oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Příčinou nechtěných úniků moči u mužů jsou nejčastěji onemocnění a změny prostaty, ochablost svalů pánevního dna, obezita způsobující zvýšený tlak na břišní svalstvo a na svalstvo pánevního dna, infekce močových cest nebo užívání některých léků. "Inkontinence se může pojit i s dalšími onemocněními jako cukrovkou, demencí, Alzheimerovou chorobou nebo například kardiovaskulárními chorobami. Inkontinence může být rovněž důsledkem nervových poškození po zranění při nehodách nebo sportu," vysvětluje dále primář MUDr. Mareš.

Jaké jsou typy mužské inkontinence?

Rozlišujeme dva typy inkontinence – urgentní a stresovou. U mužů je častějším typem urgentní inkontinence, která je charakterizovaná náhlým a neodkladným pocitem nucení na močení. Pacient často nestihne doběhnout na toaletu. Bývá zapříčiněna onemocněním nervové soustavy (demence, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza, stav po cévní mozkové příhodě), objevuje se při diabetu, onemocnění prostaty nebo například po močové infekci.

Obvykle je léčena pomocí léků. Dochází ke zvětšení kapacity močového měchýře a zároveň ke snížení závažnosti nucení na močení. Pacient tak získá více času, aby překonal nutkání na močení a vyhledal toaletu. Stresová inkontinence se častěji objevuje u žen, nevyhýbá se ale ani mužům. K únikům moči dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku, tedy při smíchu, kašli, kýchnutí nebo při fyzické námaze. Hlavní příčinou stresové inkontinence u mužů bývají operace prostaty.

Cvičení pánevního dna

Pro řešení stresové inkontinence, zejména ve své lehké formě, je odborníky doporučováno cvičení pánevního dna, které spočívá v opakovaném stáhnutí (cca na 10 vteřin) a uvolnění svalů používaných při snaze zadržet močení. Cviky se dají provádět prakticky kdykoli a kdekoli. Je důležité ve cvičení vytrvat a cvičit pravidelně, úspěchy se obvykle dostaví v řádu několika týdnů. Posílením svalů pánevního dna lze zabránit úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku. Těžší formy stresové inkontinence lze upravit operativními zákroky.

Při inkontinenci nelze podceňovat ani úpravu životního stylu. I malé změny mohou při úniku moči výrazně pomoci. Mužům s nadváhou je doporučena redukce hmotnosti. Je třeba omezit konzumaci alkoholu, sycených nápojů a nápojů obsahujících kofein, tedy nejen kávy, ale i kolových nápojů. Velkou chybou by bylo naopak omezení pitného režimu. Snížení příjmu tekutin by vedlo k vyšší koncentraci moči dráždící močové cesty, a tím k vyšší pravděpodobnosti projevů inkontinence.

Pomáhají zachovat kvalitu života

Kvůli obavám z nečekaných nehod se lidé s inkontinencí obvykle uchylují do ústraní. Vzdávají se činností, které jim dříve činily radost, ruší schůzky s přáteli, vyhýbají se pobytům na veřejnosti a delším odchodům mimo domov. Inkontinence má negativní vliv na jejich sebevědomí, vede k narušení psychické pohody a někdy i k izolaci. Cílem léčby by měla být vždy podpora kontinence, tedy schopnost udržet moč.

Výrazným pomocníkem pro snížení nepříjemných důsledků inkontinence jsou speciální inkontinenční pomůcky, které pomohou mužům dostat potíže s nechtěnými úniky moči pod kontrolu a zachovají jim možnost vést život bez omezení tak, jak byli doposud zvyklí. Podle průzkumů ale téměř polovina mužů s inkontinencí nepoužívá žádnou nebo zcela nevhodnou pomůcku. Nevhodnými pomůckami jsou nejčastěji kousky toaletního papíru, papírové kapesníčky nebo například dámské menstruační vložky.

