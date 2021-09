Naše imunita oslabuje a nevytváří dostatek protilátek. Mohou za to i roušky, říká imunolog Strnad a vysvětluje, co nás čeká

„Není to optimální situace, naše imunita se může oslabit a nevytvoří dostatek protilátek, protože se kolektivně nepromoříme,“ vysvětluje imunolog a alergolog MUDr. Petr Strnad, který zdůrazňuje, že tento trend není z dlouhodobého hlediska pro člověka přínosný. Podle něho jsou naopak na vzestupu alergie. Lidé mají více alergických reakcí na inhalační alergeny či na potraviny.

Potravinové alergie jsou stále častější

Inhalační alergie zahrnují vše, co dýcháme. To znamená pyl, prach, peří, roztoči nebo plísně. „Tyto částice se nám dostávají do sliznic očí a horních cest dýchacích. Z toho vznikají nepříjemné pocity, jako je pálení očí, vodnatá rýma nebo slzení,“ popisuje projevy inhalačních alergií lékař. Pokud má pacient sklony k astmatu, potom se zároveň stahují dýchací cesty a vzniká dušnost při astma bronchiale.

Druhou skupinou jsou alergie, které do našeho těla vstupují potravinami nebo kůží. Potravinové alergie jsou v poslední době čím dál tím častější a celých 40 % pacientů už dnes má některý její typ. „Dalším typem častých obtíží je intolerance na kravské mléko, především na laktózu a kasein. Imunitní systém není schopný zvládat nápor cizích bílkovin v oblasti tenkého střeva a vzniká alergická reakce. Ta může být ve formě zažívacích potíží, nadýmání nebo průjmu,“ vysvětluje uznávaný alergolog.

Kožní projevy alergie potom na těle vidíme ve formě ekzémů nebo kopřivky. Objevují se po kontaktních aktivitách, například alergizujícími pracími prášky, reakcí na sluneční záření, krémy, barviva nebo na jinou chemikálii.

Alergie odhalí krevní test, aplikace nabádá k prevenci

Řešením je vyšetření jednoduchým krevním rozborem na tzv. specifické IgE protilátky v těle. „Takový test hradí pojišťovny a každý si může zvolit ze seznamu pouze ty alergeny, které vás zajímají, případně jejich skupiny - například ovoce, zelenina nebo maso,“ říká MUDr. Strnad. Podle odborníka na informační technologie ve zdravotnictví a ředitele společnosti Integrated Medical Solution Petra Samka nastupují v oblasti preventivní medicíny zajímavé zdravotnické aplikace.

Díky těmto nástrojům se můžete o svoje zdraví starat online, z pohodlí své kanceláře či domu a hlavně včas. Například aplikace NextLifeapp.cz byla vyvinuta právě pro řešení závažných onemocnění ve formě preventivních vyšetření. „Aplikace má unikátní funkcionalitu tzv. zdravotních rádců. Vyhodnocuje rizika závažných onemocnění na základě vyplněného dotazníku a dat o zdravotním stavu. „Pacient je díky tomu v neustálém spojení nejen s lékaři a dalšími odborníky, ale i s rodinnými příslušníky, kteří chtějí o zdraví svých blízkých vědět,“ dodává Petr Samek.

KAM DÁL: Ženy mají různé představy, říká plastický chirurg Kufa a vysvětluje, proč už neletí dekolty hollywoodských krásek.