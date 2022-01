Pálení žáhy je možné se lehce zbavit. Vědci přišli s několika řešeními

Reflux jícnu nastane, když žaludeční kyselina začne stoupat nahoru do jícnu, tedy do trubice, kterou jídlo putuje z úst až do žaludku, jak informuje web Healthline.

Tento stav může být velmi nepříjemný, naštěstí ale existuje hned několik tipů, jak se mu spolehlivě vyhnout.

Nepřejídat se

To, že se žaludeční kyseliny za běžných okolností nedostanou do jícnu, ani když se obrátíme vzhůru nohama, zajišťuje malý kruhový sval v místě, kde se jícen spojuje s žaludkem.

Tento sval je po většinu času pevně uzavřený, jeho sevření se povolí pouze, když jíme a konzumovaná potrava se potřebuje dostat do žaludku, nebo když zvracíme či říháme.

Pokud ale sníme velké množství jídla, může se stát, že náš žaludek bude tak plný, že konzumovaná potrava začne tlačit na jícnový svěrač a zapříčiní tak to, že se žaludeční kyseliny dostanou do jícnu a způsobí tak nepříjemné pálení žáhy. Dokazují to data hned z několika studií.

Alkohol

Po konzumaci alkoholu se zvyšuje množství žaludeční kyseliny žaludku. Tento stav je jednou z nejčastějších příčin nepříjemného pálení žáhy.

Konzumace alkoholických nápojů totiž zároveň i způsobuje, že jícnový svěrač je mnohem uvolněnější a kyselina se tak lehce dostává z žaludku do jícnu, kde způsobuje nepříjemný pálivý pocit, jak dokazují studie.

Káva

Podle některých studií může být povzbuzující látka, kterou káva obsahuje, kofein, jednou z příčin vzniku refluxu jícnu a následného pálení žáhy. Kofein má totiž negativní vliv na jícnový svěrač, který uvolňuje.

Původní sevření tohoto svěrače se sice za nějakou dobu opět obnoví, ale v čase, kdy je uvolněný, přes něj pronikají žaludeční kyseliny do jícnu a způsobují tak pálení žáhy. Ideální tak je vyměnit vaši oblíbenou kávu za její variantu bez kofeinu.

Žvýkačka

Výzkumníci na základě dat z hned několika studií tvrdí, že od nepříjemného pálení žáhy vám může pomoci dokonce i obyčejná žvýkačka. Některé z těchto žvýkacích pochoutek totiž obsahují látku, která účinně neutralizuje kyseliny. Řeč je o hydrogenuhličitanu, který nám může pomoci refluxu předejít nebo ho zmírnit, bohužel ho ale nedokáže vyléčit.

Žvýkání také způsobuje to, že produkujeme mnohem více slin. Tento efekt žvýkačky vám může pomoci očistit jícen od kyselin a zmírnit tak pálení žáhy, jak dokazují výzkumy.

Sodovky

V mnohých případech může být pálení žáhy způsobeno i konzumací bublinkových nápojů. Plyny, které jsou v sodovkách obsažené, totiž způsobují to, že po jejich konzumaci častěji říháme a častěji se tedy uvolňuje náš jícnový svěrač, jak uvádí studie.

Tento často nežádoucí efekt poté způsobuje, že se do našeho jícnu uvolňují kyseliny ze žaludku.

Zdroj: Healthline

