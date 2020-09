Proč je důležité číst dětem pohádky: Pomáhá to prohlubovat vztah dětí a rodičů

Příběhy sbližovaly lidi od nepaměti. Zatímco pračlověk sedával se svými druhy v kruhu kolem ohně a vyprávěl si s nimi zážitky z lovu divoké zvěře i sběru bobulí, naše prabáby seděly po večerech v kruhu, kde draly peří a vyprávěly si příběhy. Vždyť pohádky původně nebyly vyprávěním pro děti, ale naopak žánrem pro dospělé, kde se zabíjelo, kradlo a docházelo k dramatickým událostem. Možná proto nám dnes připadají pohádky bratří Grimmů opravdu drastické, stejně jako pohádky od Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové. Naše babičky četly maminkám a maminky zase nám.

Generace pohodlnosti

Až my jsme první generace žijící v takovém blahobytu, že v každé místnosti může být televize a každý člen domácnosti má své vlastní elektronické zařízení, ať už je to telefon, tablet nebo notebook. Jenže objímat před spaním tablet není zrovna ideální. Půlhodinka, kterou můžete před spaním strávit se svým dítětem, je nenahraditelná a nádherná. Společně se totiž vypravíte do kouzelného světa princezen, kouzel a dobra vítězícího nad zlem, po kterém se občas zasteskne každému z nás. Čtení má navíc pro vaše dítě tolik předností, že se řadí mezi nejdůležitější záležitosti pro jeho vývoj.

Rozlišování mezi dobrem a zlem

Čtení dětem otevírá okno do světa. Příběhy a pohádky dětem zcela přirozeně pomáhají rozlišit mezi dobrem a zlem, ukáží jim, že ne všichni jsou takoví, jak se na první pohled zdají, a přibližují tak dětem svět, ve kterém žijí. Děti se do příběhů velmi vciťují a prožívají je spolu s hlavními hrdiny. Získávají tak životní zkušenosti, které pak využívají i ve skutečném životě. Dobře zvolená kniha dokáže pomoci i v případě, že se rodič dostane do situace, kdy neumí dítku něco uspokojivě vysvětlit.

Blahodárný vliv na psychiku dítěte

Čtení uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte a vytváří mezi předčítajícím (ať už je to máma, táta, babička, dědeček nebo starší sourozenec) a dítětem opravdu pevné pouto. Čtení podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí. V dnešní roztěkané a uspěchané době čtení navíc uklidňuje a výrazně zlepšuje soustředění. Půlhodinka s knížkou před spaním tedy pomůže zejména dětem, které trpí ADHD nebo mají poruchy pozornosti a soustředění. Bez rozdílu schopností všem dětem zlepší paměť a trénuje ji pro budoucí školní docházku. U malých i větších dětí navíc čtení posiluje samostatné myšlení, a to jak logické, tak kritické.

Svobodu ve vyjadřování

Asi nejzřejmější výhodou čtení je rozvoj jazyka, slovní zásoby a svobody ve vyjadřování. Tam, kde jsou hranice naší slovní zásoby, končí totiž i hranice našeho světa. Možná si říkáte, že vaše dítko se zájmem o vláčky nebo o zvířata zřejmě češtinu nebude nijak zvlášť potřebovat. Ale dobře ovládat mateřský jazyk a mít skvělé vyjadřovací schopnosti se hodí nejen v každé profesi, ale také v osobním životě. Díky knihám si bude vaše dítko neustále rozšiřovat slovník, třeba o slova, která se běžně nepoužívají, ale jednou se mu můžou hodit.

Skvělá průprava na školní docházku

Pravidelné čtení pohádek před spaním vašemu dítěti velmi usnadní přechod ze školky do první třídy. Bude mít kladný vztah ke slovům a textům, takže i když mu čtení a psaní nepůjdou zrovna od ruky, nezíská ke škole od prvního dne v lavici negativní vztah. Čtení mu naopak poskytne spoustu užitečných všeobecných znalostí a velký rozhled, proto bude mít často ruku nahoře a zažije pocit úspěchu.

