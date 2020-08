První pomoc při včelím bodnutí: Postupujte rychle, jed se do kůže vstřebává postupně

Bodla vás včela a vy nevíte, jak místo ošetřit? Čím snížit bolest i otok? Inspirujte se babskými radami, které prostě fungují. A vězte, že bodnutí od včely není třeba se bát. Někdo si nechává včelí žihadla aplikovat schválně, protože to prý pomáhá s léčbou revmatu či roztroušené sklerózy.

Aktivita včel se během roku mění, nejvyšší je v letních měsících, proto je v této době ideální vyhýbat se včelám obloukem. Pokud kolem úlu však projít musíte, zkuste to zvolna a bez trhavých pohybů. Nejhorším manévrem totiž je začít divoce máchat rukama a nohama a poskakovat – v tom případě vás zřejmě včelí žihadlo nemine.

Vystrčte na včely zadek

„Pokud jste daleko od úlů a létá vám kolem hlavy včela, zkuste strčit hlavu mezi nohy a na včelu vystrčit zadek. Možná to zní vtipně, ale opravdu to pomáhá,“ radí včelař z rodinné farmy Pleva.

Horší je to s včelou ve vlasech, tu se povede účinně vymotat jen málokdy. Včela se totiž orientuje podle tepla pokožky, ke kterému směřuje. Včela bodne ve chvíli, kdy se cítí ohrožena nebo když se člověk přiblíží příliš blízko k jejímu obydlí. Pokud je včela na louce, má většinou napilno a použije žihadlo pouze v případě ohrožení nebo když ji nechtěně přimáčknete, šlápnete na ni nebo se rychle a nečekaně oženete. Nemá totiž jiný důvod bodat, má svůj život ráda.

Ostraňte žihadlo co nejrychleji

Pokud vás přece jen včela bodla, zabraňte útokům dalších včel a rozhodně se přesuňte dále od úlu či jejich výskytu. Žihadlo odstraňte z kůže co nejrychleji, protože jed se do ní uvolňuje postupně. Vyškrábněte ho nehtem, obrácenou stranou nože, pinzetou nebo jakýmkoli vhodným nástrojem. Pokud se pokusíte vytáhnout žihadlo prsty, pravděpodobně si vymáčknete včelí jed do kůže a zvýšíte množství jedu ve vašem těle.

Babské rady na zmírnění otoku

Při odstraňování žihadla je opravdu nutné nezmáčknout jedový váček. Počítejte s tím, že po bodnutí bude následovat otok. A co na včelí bodnutí, pokud ho chcete zmírnit? Pomoci mu můžete využitím babských rad - pomazáním vpichu vlhkou hlínou, kterou máte v přírodě vždy na dosah, nebo přiložením rozříznuté cibule, namydlením, potřením místa bodnutí alkoholem, octem nebo Gelem s propolisem, který seženete také z rodinné farmy Pleva. Má chladivé účinky a pomůže vám i při následném svědění. Velmi účinná je také studená voda či led. Snížíte tím prokrvení a zpomalíte další reakce. Co si budeme namlouvat, hodně z nás začne panikařit, takže samotné ochlazení pak často zklidní také horkou hlavu. Velikost otoku je samozřejmě velmi individuální, ale může se stát, že postižené místo nateče třeba až do velikosti dvou dlaní.

A kdy zmizí otok po bodnutí včelou? Postupně by měl ustupovat a zhruba do dvou až sedmi dnů pak zmizet úplně.

Vyhledejte stín a postižené místo kontrolujte

Pokud už máte místo dostatečně ochlazené, zakápnuté octem a cibule zůstává přiložená, přesuňte se do chladnějšího stinného místa, v klidu seďte či ležte a odpočívejte. Nezapomeňte dostatečně pít. I když nejste alergici a bodnutí neohrozilo dýchací cesty, můžete se setkat i s jinými nepříjemnými průvodními jevy, než je otok, zarudnutí a pálení. Nejčastěji se jedná o kopřivku, nevolnosti a závratě. Postiženého je tedy potřeba sledovat a v případě jakýchkoli obtíží vyhledat pomoc.

